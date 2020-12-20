Новый штамм COVID подтвердили у туриста в Италии, который вернулся из Британии

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Татьяна Лозовенко
Новый штамм коронавируса обнаружен в Италии у человека, который недавно вернулся из в Великобритании, как сообщают в Министерстве здравоохранения Италии сегодня, 20 декабря.
В субботу правительство Великобритании практически заблокировало некоторые части страны, включая Лондон, после признания того, что более половины всех новых случаев COVID-19 были вызваны мутировавшим, более заразным штаммом коронавируса.
Согласно сообщению МОЗ Италии, штамм британского коронавируса был установлен специалистами военного госпиталя Celio в Риме.
Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня.
Ранее "Комментарии" писали, что Франция присоединилась к Ирландии и растущему списку европейских стран, которые наложили ограничения на поездки в Великобританию после всплеска случаев нового, более заразного штамма коронавируса.
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