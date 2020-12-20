Новый штамм COVID подтвердили у туриста в Италии, который вернулся из Британии

Новый штамм коронавируса обнаружен в Италии у человека, который недавно вернулся из в Великобритании, как сообщают в Министерстве здравоохранения Италии сегодня, 20 декабря.

В субботу правительство Великобритании практически заблокировало некоторые части страны, включая Лондон, после признания того, что более половины всех новых случаев COVID-19 были вызваны мутировавшим, более заразным штаммом коронавируса.

"Пациент и его друг вернулись из Великобритании несколько дней назад. В настоящее время они изолированы и наблюдаются специалистами, как и их семьи", — говорится в сообщении министерства в пресс-релизе.

Согласно сообщению МОЗ Италии, штамм британского коронавируса был установлен специалистами военного госпиталя Celio в Риме.

Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что Франция присоединилась к Ирландии и растущему списку европейских стран, которые наложили ограничения на поездки в Великобританию после всплеска случаев нового, более заразного штамма коронавируса.





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