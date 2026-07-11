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Охота на секреты ПВО для Украины: в Италии разоблачили агентурную сеть российского ГРУ

Бывшего офицера спецслужб подозревают в передаче Москве данных о западных системах ПВО, ракетах Storm Shadow и оборонных программах НАТО

11 июля 2026, 19:15
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Кравцев Сергей

Итальянские стражи порядка разоблачили масштабную шпионскую сеть, которая, по данным следствия, работала в интересах российской военной разведки. Главной целью агентов было получение секретной информации о современных системах противовоздушной обороны и военных программах, связанных с поддержкой Украины.

Охота на секреты ПВО для Украины: в Италии разоблачили агентурную сеть российского ГРУ

Италия. Фото: из открытых источников

Центральной фигурой расследования стал бывший сотрудник итальянских спецслужб Гавин Пирас. По версии прокуратуры его куратором был российский военный атташе в Риме Михаил Астаков, которого следствие считает кадровым офицером ГРУ.

Следователи утверждают, что во время конспиративных встреч Астаков передавал списки необходимой информации, а ответы получал через microSD-карты, оставленные в специальном укрытии в стене. За каждую партию сведений Пирас получал около четырех тысяч евро наличными.

Москву особенно интересовали характеристики систем ПВО Samp-T, комплексов MBDA CAMM-ER, перспективной итальянской системы "Купол Микеланджело", закупки ракет Storm Shadow, программы перевооружения НАТО и ЕС, а также информация о помощи Украине в создании дальнобойных ракет.

Кроме того, подозреваемый якобы передавал российской стороне сведения об исследовании захваченных российских танков Т-90 и деятельности итальянской компании Avio, сотрудничающей с США по производству ракетных двигателей.

После разоблачения шпионской сети правительство Италии объявило о высылке двух российских военных атташе, включая Михаила Астакова. Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Россия продолжает вести гибридную войну против западных государств, а подобная деятельность представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Италии и всего европейского оборонного пространства.

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Источник: https://www.defensenews.com/global/europe/2026/07/10/italy-busts-russian-spy-ring-collecting-data-on-ukrainian-air-defense-vulnerabilities/
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