Охота на секреты ПВО для Украины: в Италии разоблачили агентурную сеть российского ГРУ

Итальянские стражи порядка разоблачили масштабную шпионскую сеть, которая, по данным следствия, работала в интересах российской военной разведки. Главной целью агентов было получение секретной информации о современных системах противовоздушной обороны и военных программах, связанных с поддержкой Украины.

Италия. Фото: из открытых источников

Центральной фигурой расследования стал бывший сотрудник итальянских спецслужб Гавин Пирас. По версии прокуратуры его куратором был российский военный атташе в Риме Михаил Астаков, которого следствие считает кадровым офицером ГРУ.

Следователи утверждают, что во время конспиративных встреч Астаков передавал списки необходимой информации, а ответы получал через microSD-карты, оставленные в специальном укрытии в стене. За каждую партию сведений Пирас получал около четырех тысяч евро наличными.

Москву особенно интересовали характеристики систем ПВО Samp-T, комплексов MBDA CAMM-ER, перспективной итальянской системы "Купол Микеланджело", закупки ракет Storm Shadow, программы перевооружения НАТО и ЕС, а также информация о помощи Украине в создании дальнобойных ракет.

Кроме того, подозреваемый якобы передавал российской стороне сведения об исследовании захваченных российских танков Т-90 и деятельности итальянской компании Avio, сотрудничающей с США по производству ракетных двигателей.

После разоблачения шпионской сети правительство Италии объявило о высылке двух российских военных атташе, включая Михаила Астакова. Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Россия продолжает вести гибридную войну против западных государств, а подобная деятельность представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Италии и всего европейского оборонного пространства.

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