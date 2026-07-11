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Полювання на секрети ППО для України: в Італії викрили агентурну мережу російського ГРУ

Колишнього офіцера спецслужб підозрюють у передачі Москві даних про західні системи ППО, ракети Storm Shadow та оборонні програми НАТО

11 липня 2026, 19:15
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Кравцев Сергей

Італійські правоохоронці викрили масштабну шпигунську мережу, яка, за даними слідства, працювала в інтересах російської військової розвідки. Головною метою агентів було отримання секретної інформації про сучасні системи протиповітряної оборони та військові програми, пов'язані з підтримкою України.

Полювання на секрети ППО для України: в Італії викрили агентурну мережу російського ГРУ

Італія. Фото: з відкритих джерел

Центральною фігурою розслідування став колишній співробітник італійських спецслужб Гавіно Пірас. За версією прокуратури, його куратором був російський військовий аташе в Римі Михайло Астаков, якого слідство вважає кадровим офіцером ГРУ.

Слідчі стверджують, що під час конспіративних зустрічей Астаков передавав списки необхідної інформації, а відповіді отримував через microSD-карти, залишені у спеціальному сховку в стіні. За кожну партію відомостей Пірас отримував близько чотирьох тисяч євро готівкою.

За даними слідства, Москву особливо цікавили характеристики систем ППО Samp-T, комплексів MBDA CAMM-ER, перспективної італійської системи "Купол Мікеланджело", закупівлі ракет Storm Shadow, програми переозброєння НАТО та ЄС, а також інформація про допомогу Україні у створенні далекобійних ракет.

Крім того, підозрюваний нібито передавав російській стороні відомості про дослідження захоплених російських танків Т-90 і діяльність італійської компанії Avio, яка співпрацює зі США у виробництві ракетних двигунів.

Після викриття шпигунської мережі уряд Італії оголосив про висилку двох російських військових аташе, включно з Михайлом Астаковим. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Росія продовжує вести гібридну війну проти західних держав, а подібна діяльність є прямою загрозою національній безпеці Італії та всього європейського оборонного простору.

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Джерело: https://www.defensenews.com/global/europe/2026/07/10/italy-busts-russian-spy-ring-collecting-data-on-ukrainian-air-defense-vulnerabilities/
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