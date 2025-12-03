Папа Римский Лев XIV считает, что Европа должна быть активно вовлечена в разработку "мирного плана" для разрешения полномасштабной войны России против Украины. Об этом понтифик сказал во время общения с журналистами во вторник.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Папа Римский отметил, что Святой Престол неоднократно призывал "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".

"Понятно, что, с одной стороны, президент Соединенных Штатов считает, что может продвигать "мирный план", который он хотел бы реализовать и который, по крайней мере в начале, не предусматривает участия Европы", – сказал Лев XIV.

"Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы", – добавил он.

Папа отдельно упомянул об Италии, роль которой в мирном процессе, по его словам, "может быть очень важной".

По словам Папы, культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами. При этом он добавил, что Святой Престол может поощрять такое посредничество.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский обеспокоен началом Третьей мировой войны: о чем заявил в Турции.

Также издание "Комментарии" сообщало – компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.