Папа Римский сделал заявление о мирных переговорах Украины и РФ: кто может выступить посредником

Папа Римский Лев XIV считает, что Европа должна быть активно вовлечена в разработку "мирного плана" для разрешения полномасштабной войны России против Украины. Об этом понтифик сказал во время общения с журналистами во вторник.
Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников
Папа Римский отметил, что Святой Престол неоднократно призывал "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".
Папа отдельно упомянул об Италии, роль которой в мирном процессе, по его словам, "может быть очень важной".
По словам Папы, культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами. При этом он добавил, что Святой Престол может поощрять такое посредничество.
