logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Італія Папа Римський зробив заяву про мирні переговори України та РФ: хто може виступити посередником
commentss НОВИНИ Всі новини

Папа Римський зробив заяву про мирні переговори України та РФ: хто може виступити посередником

Папа Римський пропонує Італію як посередник у мирних переговорах України та РФ

3 грудня 2025, 07:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римський Лев XIV вважає, що Європа має бути активно залучена до розробки "мирного плану" для вирішення повномасштабної війни Росії проти України. Про це понтифік сказав під час спілкування із журналістами у вівторок.

Папа Римський зробив заяву про мирні переговори України та РФ: хто може виступити посередником

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Папа Римський зазначив, що Святий Престол неодноразово закликав "до припинення вогню, діалогу, а не до війни".                         

"Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який принаймні на початку не передбачає участі Європи", — сказав Лев XIV.

"Але присутність Європи важлива, і той перший план також було змінено через зауваження Європи", – додав він.

Папа окремо згадав про Італію, роль якої у мирному процесі, за його словами, "може бути дуже важливою".

За словами Папи, культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами. Він додав, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво.                                                                                            

Читайте також на порталі "Коментарі" — Папа Римський стурбований початком Третьої світової війни: про що заявив у Туреччині.

Також видання "Коментарі" повідомляло – компромісного варіанта плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини