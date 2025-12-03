Папа Римський зробив заяву про мирні переговори України та РФ: хто може виступити посередником

Папа Римський Лев XIV вважає, що Європа має бути активно залучена до розробки "мирного плану" для вирішення повномасштабної війни Росії проти України. Про це понтифік сказав під час спілкування із журналістами у вівторок.

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Папа Римський зазначив, що Святий Престол неодноразово закликав "до припинення вогню, діалогу, а не до війни".

"Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який принаймні на початку не передбачає участі Європи", — сказав Лев XIV.

"Але присутність Європи важлива, і той перший план також було змінено через зауваження Європи", – додав він.

Папа окремо згадав про Італію, роль якої у мирному процесі, за його словами, "може бути дуже важливою".

За словами Папи, культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами. Він додав, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво.

