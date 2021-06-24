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Елизавета Черных
На еженедельную аудиенцию Папы Римского в Ватикане пожаловал гражданин в костюме популярного супергероя Человека-паука. Он провел беседу с понтификом и подарил ему маску своего героя. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на BBC.
Папа Римский встретился с Человеком-пауком - фото: REUTERS
Оказалось, что мужчиной в костюме был 27-летний итальянец Маттиа Веллардита, который уже не первый год переодевается Человеком-пауком. Он был приглашен для того, чтобы получить благодарность за волонтерскую деятельность: в костюме супергероя мужчина помещает больных детей в медучреждениях.
Итальянец обратился к Папе Римскому с просьбой помолиться за детей и их родителей.
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