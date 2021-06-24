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Папа Римский встретился с Человеком-пауком (ФОТО)

Супергероем оказался 27-летний волонтер Маттиа Веллардита

сегодня, 13:53
Автор:

Елизавета Черных

На еженедельную аудиенцию Папы Римского в Ватикане пожаловал гражданин в костюме популярного супергероя Человека-паука. Он провел беседу с понтификом и подарил ему маску своего героя. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на BBC.

Папа Римский встретился с Человеком-пауком (ФОТО)

Папа Римский встретился с Человеком-пауком - фото: REUTERS

Папа Римский встретился с Человеком-пауком (ФОТО) - фото 2

Оказалось, что мужчиной в костюме был 27-летний итальянец Маттиа Веллардита, который уже не первый год переодевается Человеком-пауком. Он был приглашен для того, чтобы получить благодарность за волонтерскую деятельность: в костюме супергероя мужчина помещает больных детей в медучреждениях.

Итальянец обратился к Папе Римскому с просьбой помолиться за детей и их родителей. 

Папа Римский встретился с Человеком-пауком (ФОТО) - фото 3
Папа Римский встретился с Человеком-пауком (ФОТО) - фото 4

Напомним, что разговоры о вероятном проведении президентских переговоров по Донбассу на территории Ватикана дошли и до Святого Престола. По словам дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандре, Престол может организовать посредничество между украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой из РФ Владимиром Путиным. При этом у Папы отмечают, что не получали никакой информации о вероятно готовящейся встречи. Как известно, Папа Римский нередко участвует в различных переговорах, главная идея которых — приход к миру и прекращение военных конфликтов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что итальянская художница подала в суд на Ватикан. Женщина обвиняет Святой престол в незаконном использовании одной из ее работ. Дело в том, что еще в 2019 году художница разместила плакат с изображением Христа на стене одного из римских мостов. Рисунок несет интересный замысел. На плакате — Иисус с большим сердцем. Внутри сердца написано "просто используй его". Спустя некоторое время этот образ Ватикан начал выпускать на марках, которые продают туристам в качестве сувениров.






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Источник: https://www.unian.net/world/chelovek-pauk-prishel-na-sluzhbu-k-pape-rimskomu-v-vatikane-fotoreportazh-novosti-mira-11462254.html
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