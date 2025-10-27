Подрыв "Северного потока": в Италии определились с украинским вопросом

Итальянский Апелляционный суд Болонья принял решение экстрадировать в Германию гражданина Украины, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Защита украинца уже заявила, что планирует обжаловать это решение.

Италия согласилась выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

По данным итальянского агентства Ansa, 49-летний Сергей К. был задержан в августе неподалеку от курортного города Римини, где он находился с семьей. Мужчина категорически отрицает свое участие в подрыве газопровода "Северный поток".

Его адвокат Никола Канестрини назвал решение суда "преждевременным" и заявил, что подаст апелляцию. Он настаивает, что подзащитный стал жертвой политического преследования, а обвинения в адрес украинца не подтверждены доказательствами.

Это уже второе решение итальянских судов об экстрадиции Сергея К. Ранее Верховный кассационный суд Италии заблокировал предварительное одобрение передачи, направив дело на новое рассмотрение. Однако, теперь Болонский суд повторно разрешил выдачу подозреваемого Германии.

Берлин настаивает, что именно там должны пройти следственные действия, поскольку повреждение газопровода произошло в немецкой исключительной экономической зоне Балтийского моря. Немецкие правоохранители предполагают, что Сергей К. мог быть организатором нападения на российско-германский трубопровод, тогда как раньше его считали одним из координаторов операции. По данным расследования, водолазы закрепили четыре взрывных устройства на трубопроводе. Несмотря на заявления немецкой прокуратуры, официального подтверждения украинской причастности к взрыву нет.

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года привело к остановке функционирования трубопроводов. Страны Запада подозревали Россию в умышленной диверсии, в то время как Москва обвиняла "Запад" в саботаже.

