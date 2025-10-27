Підрив "Північного потоку": в Італії визначилися з українським питанням

Італійський Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини громадянина України, якого німецька прокуратура підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Захист українця вже заявив, що планує оскаржити це рішення.

Італія погодилася видати Німеччині українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку"

За даними італійського агентства Ansa, 49-річного Сергія К. було затримано в серпні неподалік курортного міста Ріміні, де він перебував із родиною. Чоловік категорично заперечує свою участь у підриві газопроводу "Північний потік".

Його адвокат Нікола Канестріні назвав рішення суду "передчасним" і заявив, що подасть апеляцію. Він наполягає, що підзахисний став жертвою політичного переслідування, а звинувачення на адресу українця не підтверджені доказами.

Це вже друге рішення італійських судів про екстрадицію Сергія К. Раніше Верховний касаційний суд Італії заблокував попереднє схвалення передачі, направивши справу на новий розгляд. Однак тепер Болонський суд повторно дозволив видачу підозрюваного Німеччині.

Берлін наполягає, що саме там мають відбутися слідчі дії, оскільки пошкодження газопроводу сталося у німецькій виключній економічній зоні Балтійського моря. Німецькі правоохоронці припускають, що Сергій К. міг бути організатором нападу на російсько-німецький трубопровід, тоді як раніше його вважали лише одним із координаторів операції. За даними розслідування, водолази закріпили чотири вибухові пристрої на трубопроводі. Попри заяви німецької прокуратури, офіційного підтвердження української причетності до вибуху немає.

Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року призвело до зупинки функціонування трубопроводів. Країни Заходу підозрювали Росію у навмисній диверсії, тоді як Москва звинувачувала "Захід" у саботажі.

