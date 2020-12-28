Последствия урагана "Белла" в Италии: появились первые жертвы

Сегодня, 28 декабря, в Италии царил природный катаклизм. Циклон принес в страну сильный ветер и осадки, которые объединились в шторм, получивший название "Белла". Порывы ветра до 170 км/час привели к падению деревьев и обесточивание домов. Зародилась стихия на Туманном альбионе, прошлась по Франции и другим странам. В Италии снегопадами стихия обрушилась на Милан из-за чего пострадала женщина. На нее из-за ветра упал столб. Также зимний катаклизм принес беды в Рим, Турин и Геную. В столице страны мужчина был госпитализирован из-за удара веткой. К сожалению, стихия забрала и две жизни. Ее жертвой стал спасатель, который недалеко от Сассари на Сардинии пытался отремонтировать разрыв кабеля, а также заживо замерзший бездомный в Ломбардии. Сильные снегопады также накрыли Милан, Турин и Геную. В Милане женщина пострадала от падения фонарного столба, а в Риме мужчина попал в больницу из-за поваленного дерева.

Между населенными пунктами прекращено либо ограничено движение автотранспорта. Также есть риски схождения лавины. Наводный общественный транспорт также временно прекратил работу.





Ранее "Комментарии" писали о том, что в Бельгии правоохранители задерживают нарушителей коронавирусного локдауна, применяя спецсредства и физическую силу. Так, известно, что пользователи социальных сетей из Ватерло опубликовали видеозапись того, как местные полицейские 20 декабря задерживают жителей города, которых заподозрили в нарушении действующих в стране ограничений.

Кроме того, порталу стало известно о том, что мощный взрыв прогремел в рождественское утро в США — разрушены десятки зданий.





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