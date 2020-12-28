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Главная Новости Мир Европа Окровавленные лица и поломанные конечности - в Бельгии нарушителей карантина начали жестко задерживать
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Окровавленные лица и поломанные конечности - в Бельгии нарушителей карантина начали жестко задерживать

Видео происшествия набрало почти 5 млн просмотров за несколько дней

сегодня, 17:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Бельгии правоохранители задерживают нарушителей коронавирусного локдауна, применяя спецсредства и физическую силу. Так, известно, что пользователи социальных сетей из Ватерло опубликовали видеозапись того, как местные полицейские 20 декабря задерживают жителей города, которых заподозрили в нарушении действующих в стране ограничений.  

Окровавленные лица и поломанные конечности - в Бельгии нарушителей карантина начали жестко задерживать

На данный момент в Бельгии не разрешается ходить даже посещать друг друга. Правоохранители имеют право даже без ордера провести обыски жилища, если имеет все основания подозревать, что люди нарушают карантин. 

Как сообщает женщина, опубликовавшая запись, история с задержанием родителей стала известна на всю страну. 

 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по болезням призвали государства Европы в воскресенье, 20 декабря, усилить карантинные меры для борьбы с распространением нового штамма коронавируса, который циркулирует в Великобритании.

Кроме того, стало известно о том, что власти Австрии заявили о намерениях ввести локдаун. Это будет уже третий по счету жесткий карантин в стране. Планируемая дата введения ограничений для граждан  — после Рождества. Ориентировочно, локдаун будет действовать до 18 января. Во время карантинных ограничений в Австрии запретят розничную торговлю — исключение составят лишь аптеки и продуктовые супермаркеты. В планах правительства также запретить свободное передвижение граждан. Школам разрешат работать с 7 января, но на время карантина исключительно в онлайн-режиме.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7635
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