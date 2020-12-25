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Главная Новости Мир США Мощный взрыв прогремел в рождественское утро в США - разрушены десятки зданий
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Мощный взрыв прогремел в рождественское утро в США - разрушены десятки зданий

Полиция и патрульные перекрыли район для проведения расследования

сегодня, 20:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня утром, около 6 часов в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков. Также полностью уничтожены три транспортных средства. По мнению американских правоохранителей, взрыв не был случайностью или несчастным случаем. Скорее всего, он был совершен умышленно, ведь за некоторое время до происшествия в службу спасения поступал телефонный звонок о подозрительном автомобиле недалеко от последовавшего затем взрыва. На информацию правоохранители отреагировали, но просто саперы не успели добраться до места происшествия вовремя. В то же время, успев эвакуировать людей из очага взрыва, жертвы удалось минимизировать.

Мощный взрыв прогремел в рождественское утро в США - разрушены десятки зданий



Ранее "Комментарии" писали о том, что в глубинке России недавно открыли памятник героине русских сказок Алёнке, которая, согласно поверью, основала село Новая Алёновка, которое в будущем превратилось в современный город.   

Кроме того, порталу стало известно о том, что ТРК "Настоящее Время", который финансируется из бюджета США, был пойман на фейке о российском политике и нардепе  от фракции "Единой России" Дмитрии Вяткине. После разоблачения администрация телеканала принесла публичные извинения, назвав представленный факт ошибкой. Так, стало известно, что в одной из программ канала в эфир была выложена аудиозапись беседы представительницы СМИ и якобы указанного выше политика. 


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Источник: https://t.me/infantmilitario/49894
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