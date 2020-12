Мощный взрыв прогремел в рождественское утро в США - разрушены десятки зданий

Сегодня утром, около 6 часов в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков. Также полностью уничтожены три транспортных средства. По мнению американских правоохранителей, взрыв не был случайностью или несчастным случаем. Скорее всего, он был совершен умышленно, ведь за некоторое время до происшествия в службу спасения поступал телефонный звонок о подозрительном автомобиле недалеко от последовавшего затем взрыва. На информацию правоохранители отреагировали, но просто саперы не успели добраться до места происшествия вовремя. В то же время, успев эвакуировать людей из очага взрыва, жертвы удалось минимизировать.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH