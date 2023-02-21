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Премьер-министр Италии назвала слова Путина пропагандой

Премьер Италии Джорджия Мелони назвала выступление Владимира Путина российской пропагандой.

сегодня, 16:33
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прибыла в Киев 21 февраля и успела прослушать выступление президента России Владимира Путина. Лидер Италии подчеркнула, что заявления российского президента носят пропагандистский характер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Премьер-министр Италии назвала слова Путина пропагандой

Премьер Италии Джорджия Мэлони. Фото из открытых источников

Премьер Италии прибыла в столицу Украины после приезда президента США Джо Байдена в Киев. Уже в Украине итальянский лидер застал двухчасовое обращение президента РФ на федеральном собрании, в котором Путин обвинил в войне Запад, рассказал об экономике страны и вышел из ядерного договора между США и Россией.


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Джорджия Мэлони надеялась на другое сообщение от Путина и назвала его выступление пропагандистским.

"Часть моего сердца надеялась на какие-то другие слова, но это была пропаганда", — сказала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони о заявлениях российского диктатора.

Мелони также подтвердила, что Италия и дальше будет поддерживать Украину к победе, несмотря на критические заявления бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который является давним другом Путина и критикует Владимира Зеленского из-за того, что украинский президент якобы начал войну в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик по обороне подытожил выступление президента России Владимира Путина словами "для Путина это начало третьей мировой войны".

Также "Комментарии" писали, что Михаил Подоляк отреагировал на выступление Владимира Путина, намекнув на возможный конец для российского диктатора.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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