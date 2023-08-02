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Премьер-министр Италии подала в суд на культового британского музыканта

Во время концерта в Турине вокалист со сцены обозвал Джорджию Мэлони

сегодня, 16:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Итальянская глава правительства Джорджия Мэлони подала иск в суд на вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко за оскорбление и клевету. Музыкант прямо во время концерта обозвал ее "фашисткой, расисткой и нацисткой". Об этом сообщает газета La Stampa.

Премьер-министр Италии подала в суд на культового британского музыканта

Джорджия Мэлони (фото из открытых источников)

Адвокаты премьер-министра Италии сообщили, что иск политика связан с инцидентом, произошедшим во время концерта группы Placebo в Турине 10 июля. Прямо со сцены музыкант обозвал Мэлони "фашисткой, расисткой и нацисткой".


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Стало известно, что прокуратура в Турине начала расследование по нарушению общественного порядка. Следовательно, к делу добавился еще иск от премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Италия приняла решение по российским олигархам. После полномасштабного вторжения России в Украину Италия заморозила активы российских олигархов. Центральный банк страны обнародовал ежегодный отчет, где указал, сколько денег россиян арестовано в Италии.

Италия в рамках санкций ЕС конфисковала активы российских олигархов и сторонников Кремля. Среди замороженных активов были банковские счета, роскошные виллы, автомобили, яхты и другие драгоценные вещи. Указано, что цифра обновлена на конец июня. Директор банка Энцо Серата рассказал, что финансовые авуары россиян составили 330 млн. евро и связаны с 80 лицами.

Также "Комментарии" писали о том, что Италия изменила свое отношение к поставкам истребителей Украине. В Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже если начнутся дискуссии по этому поводу, вряд ли они закончатся положительно для Украины, потому что маловероятно Рим примет положительное решение.



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