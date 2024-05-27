Призыв Столтенберга разрешить Украине удары по РФ: Италия удивила своей реакцией

Италия, которая последние годы активно поддерживала Украину в войне против РФ и призывала партнеров решительнее поддерживать Киев теперь решила занять более умеренную позицию. Так премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала с осторожностью относиться к призывам в адрес западных стран пересмотреть запрет Украине наносить удары по территории России предоставленным ими оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Agenzia Nova".

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, Мэлони в эфире итальянского телеканала Rai3 сказала, что ей неизвестны порывы главы Альянса, но в любом случае к таким призывам нужно относиться очень осторожно.

"Я не знаю, почему Столтенберг что-то такое говорит, но нам нужно быть осторожными. НАТО должен быть жестким и без неопределенности, но я рекомендую быть более осторожными", – заявила Джорджа Мелони.

Отметим, издание "The Economist" сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории Российской Федерации.

В интервью изданию глава Альянса отметил, что отмена запрета необходима, иначе украинская армия просто не сможет эффективно защитить территорию Украины, особенно приграничные районы, которые беспощадно атакует агрессор.

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