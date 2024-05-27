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Призыв Столтенберга разрешить Украине удары по РФ: Италия удивила своей реакцией

Мелони считает, что, обсуждая призыве Столтенберга разрешить Украине удары по РФ нужно быть осторожными

сегодня, 07:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Италия, которая последние годы активно поддерживала Украину в войне против РФ и призывала партнеров решительнее поддерживать Киев теперь решила занять более умеренную позицию. Так премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала с осторожностью относиться к призывам в адрес западных стран пересмотреть запрет Украине наносить удары по территории России предоставленным ими оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Agenzia Nova".

Призыв Столтенберга разрешить Украине удары по РФ: Италия удивила своей реакцией

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, Мэлони в эфире итальянского телеканала Rai3 сказала, что ей неизвестны порывы главы Альянса, но в любом случае к таким призывам нужно относиться очень осторожно.

"Я не знаю, почему Столтенберг что-то такое говорит, но нам нужно быть осторожными. НАТО должен быть жестким и без неопределенности, но я рекомендую быть более осторожными", – заявила Джорджа Мелони.

Отметим, издание "The Economist" сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории Российской Федерации. 

В интервью изданию глава Альянса отметил, что отмена запрета необходима, иначе украинская армия просто не сможет эффективно защитить территорию Украины, особенно приграничные районы, которые беспощадно атакует агрессор.                                                        

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Источник: https://www.agenzianova.com/en/news/meloni-il-referendum-sul-premierato-non-e-un-referendum-su-di-me-saro-giudicata-alla-fine-dei-miei-cinque-anni/
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