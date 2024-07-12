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"Путин не хочет диалога": Мелони раскритиковала вояж Орбана в Москву

Премьер Италии заявила, что у Орбана нет мандата на переговоры

12 июля 2024, 21:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не уполномочивали выполнять функции посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией.

"Путин не хочет диалога": Мелони раскритиковала вояж Орбана в Москву

Мелони раскритиковала Орбана. Фото из открытых источников

Джорджия Мэлони напомнила заявление Европейского Союза о том, что никто не предоставлял Виктору Орбану мандата для "мирной миссии".

Премьер Италии отметила, что инициатива венгерского премьера не будет результативна, поскольку российский диктатор Владимир Путин не настроен на переговоры, о чем свидетельствует недавний ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Если бы это были инициативы, которые могли бы принести какой-то проблеск миру и дипломатии, я бы не видела в этом ничего плохого. Но проблема в том, что когда вы даете этот сигнал, а на следующий день бомбят больницу, мне кажется, что это, к сожалению, свидетельствует об отсутствии готовности к диалогу со стороны путинской России", – подчеркнула Джорджия Мэлони.

Она добавила, что выступает за диалог между Украиной и Россией, когда увидит готовность Кремля к такому диалогу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после визитов в Россию и Китай, отправился в Соединенные Штаты Америки. Во Флориде он встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил свои так называемые мирные инициативы по завершению войны в Украине. Как отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, Орбан поочередно посетил Россию, Китай, а затем США и сознательно не встречался с президентом США Джо Байденом, но встретился с Дональдом Трампом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VTjF8lJClaE
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