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Главная Новости Мир Италия Самый активный вулкан Европы Этна извергается в седьмой раз за последние две недели
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Самый активный вулкан Европы Этна извергается в седьмой раз за последние две недели

Недавнее извержение вулкана выбросило пепел над сицилийским городом Дзафферана-Этнеа

сегодня, 21:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Самый активный вулкан Европы, гора Этна, извергался семь раз за последние две недели, причем некоторые извержения поднимали облака черного пепла над близлежащими районами. Об этом пишет Euronews.

Самый активный вулкан Европы Этна извергается в седьмой раз за последние две недели

Вулкан Этна

В последний раз вулкан извергся 16 февраля, после этого были зафиксированы небольшие всплески активности.

Недавнее извержение вулкана, расположенного в Италии, выбросило пепел над сицилийским городом Дзафферана-Этнеа. Город оказался покрытым пеплом, что добавило работы местным жителям. На обочинах дорог можно видеть груды пепла – в городе не хватает мешков, чтобы избавиться от него. В то же время местные жители надеются, что власти как можно скорее уберут эти груды, так как они создают опасность на дорогах.

До сих пор не поступало сообщений о ранениях или смертях в результате извержений вулканов. Но расчистка пепла остается сложной задачей.

Напомним, извержение вулкана Этна в средине февраля оказалось неожиданностью для ученых и простых людей.

Сразу после этого взрывы спровоцировали выброс лавы с образованием огромного и очень плотного облака пепла, лавовый пепел и лапилли покрыли на несколько сантиметров села вокруг вулкана Этна.

В Катании международный аэропорт объявил о чрезвычайной ситуации и срочно прекратил свою работу из-за столба дыма и пепла высотой более километра, который в темноте исключает видимость и угрожает безопасности полетов.

Для справки: пирокластический поток — это опасная смесь высокой температуры, состоящая из вулканических газов, пепла, обломков пород и образуется при извержении вулкана. Его скорость может достигать 700 км в час, а температура — до 800 градусов Цельсия. Лапилли — разноформенные куски пористой лавы, застывшей в воздухе, имеют небольшой размер — от горошины до ореха.


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Источник: https://www.euronews.com/2021/03/02/mount-etna-europe-s-most-active-volcano-erupts-seven-times-in-two-weeks
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