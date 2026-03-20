Скандал в ЄС: хто раптово став на бік Орбана у конфлікті з Україною
Скандал в ЄС: хто раптово став на бік Орбана у конфлікті з Україною

Брюссель лютує через демарш Угорщини, а слова прем'єр-міністра Італії додали тріщин у єдності союзу

20 березня 2026, 07:37
Автор:
Кравцев Сергей

На закритому засіданні саміту ЄС спалахнув новий політичний скандал: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні нібито висловила розуміння позиції угорського лідера Віктора Орбана щодо блокування багатомільярдного кредиту Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів, знайомих з ходом обговорень.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

За їх словами, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини, через які Орбан відмовився підтримати виділення 90 млрд євро Києву, незважаючи на раніше цю згоду. Одне з джерел стверджує, що вона назвала позицію Будапешта "нормальною" з огляду на політичні обставини, включаючи майбутні вибори в Угорщині.

При цьому італійський прем'єр публічно дотримується спільної лінії ЄС і, як стверджується, на зустрічі наголосила на підтримці якнайшвидшого надання кредиту Україні. У Римі, однак, жорстко відреагували на публікації – офіс Мелоні назвав заяви, що їй приписуються, "цілком безпідставними".

Тим часом, ситуація навколо допомоги Україні залишається напруженою. Незважаючи на домовленості між ЄС та Києвом про фінансування та запуск місії з оцінки збитків, Орбан не зняв заперечення. Це спричинило різку реакцію більшості країн союзу.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав блокування кредиту "неприйнятним" та безпрецедентним порушенням правил. У відповідь 25 країн ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, виступили із спільною заявою на підтримку виділення коштів та закликали перерахувати перший транш вже до початку квітня.

Будапешт, своєю чергою, пов'язує згоду з вимогою відновити нафтопровід "Дружба", пошкоджений раніше. Поки що рішення залишається заблокованим, а єдність ЄС – під серйозним тиском.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп шукає союзників поза Європою: яку країни втягують у війну з Іраном.




Джерело: https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-told-leaders-understands-hungary-viktor-orbans-ukraine-position-diplomats/
