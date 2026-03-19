logo

BTC/USD

69927

ETH/USD

2166.85

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп ищет союзников вне Европы: какую страны втягивают в войну с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп ищет союзников вне Европы: какую страны втягивают в войну с Ираном

Белый дом давит на Токио: от разминирования в Ормузском проливе до совместного производства ракет

19 марта 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения Японии к участию в военном конфликте против Ирана на фоне недостаточной поддержки со стороны европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп и Санае Такаичи. Фото: из открытых источников

По данным агентства, ключевой площадкой для обсуждения может стать встреча в Белом доме с премьер-министром Японии Санае Такаичи. Ожидается, что Трамп будет настаивать на более активной роли Токио, что ставит японское руководство в сложное положение с учетом ограничений, предусмотренных конституцией страны.

Несмотря на критику союзников за "умеренную" поддержку американо-израильской кампании, Трамп ранее заявлял, что США способны действовать самостоятельно. Однако сейчас Вашингтон заинтересован в дополнительной помощи – в частности, в предоставлении кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

Такаичи уже заявила парламенту, что официальных запросов от США не поступало, однако правительство оценивает возможные шаги. При этом ситуация осложняется дополнительным давлением: американская разведка указала на "значительный сдвиг" в ее позиции после заявлений в поддержку Тайваня, что ранее вызвало обострение отношений Японии с Китаем.

Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что Токио может подключиться к производству или совместной разработке ракет, необходимых для восполнения американских арсеналов, истощенных войной против Ирана и поддержкой Украины.

Таким образом, на фоне растущего напряжения США пытаются расширить круг союзников, перенося акцент с Европы на Азию и усиливая давление на ключевых партнеров в регионе.

Европа сказала "нет" Трампу: по какому важному для США вопросу союзники умывают руки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости