Трамп ищет союзников вне Европы: какую страны втягивают в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения Японии к участию в военном конфликте против Ирана на фоне недостаточной поддержки со стороны европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ключевой площадкой для обсуждения может стать встреча в Белом доме с премьер-министром Японии Санае Такаичи. Ожидается, что Трамп будет настаивать на более активной роли Токио, что ставит японское руководство в сложное положение с учетом ограничений, предусмотренных конституцией страны.

Несмотря на критику союзников за "умеренную" поддержку американо-израильской кампании, Трамп ранее заявлял, что США способны действовать самостоятельно. Однако сейчас Вашингтон заинтересован в дополнительной помощи – в частности, в предоставлении кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

Такаичи уже заявила парламенту, что официальных запросов от США не поступало, однако правительство оценивает возможные шаги. При этом ситуация осложняется дополнительным давлением: американская разведка указала на "значительный сдвиг" в ее позиции после заявлений в поддержку Тайваня, что ранее вызвало обострение отношений Японии с Китаем.

Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что Токио может подключиться к производству или совместной разработке ракет, необходимых для восполнения американских арсеналов, истощенных войной против Ирана и поддержкой Украины.

Таким образом, на фоне растущего напряжения США пытаются расширить круг союзников, перенося акцент с Европы на Азию и усиливая давление на ключевых партнеров в регионе.

