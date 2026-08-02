Скандал в Милане: водитель такси показала средний палец и обругала украинок за язык

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Slava Kot
В Милане произошел инцидент с участием украинских туристок, который вызвал резонанс в соцсетях. Женщины заявили, что после поездки с водителем сервиса Bolt испытали словесные оскорбления из-за того, что общались между собой на украинском языке. После публикации видео компания сообщила о начале проверки.
Водитель такси в Италии набросилась на украинок с матом. Фото из открытых источников
О случае рассказала пользовательница Threads Аня Данилюк. По ее словам, она вместе с подругами ехала в такси Bolt в Милане. Во время поездки пассажирки не обращались к водительнице и общались только между собой на украинском. В конце поездки одна из девушек поблагодарила водитя, после чего та начала агрессивно реагировать.
На обнародованном видео слышно, как водитель использует нецензурную лексику, показывает средний палец и выражает оскорбительные фразы в адрес украинок. По словам автора сообщения, в запись попала лишь часть конфликта, а до этого звучало еще больше оскорблений.
Украинки уже обратились с жалобой в Bolt и ожидают результатов рассмотрения. В украинском подразделении Bolt отреагировали на ситуацию и сообщили, что приступили к внутренней проверке инцидента.
В соцсетях пользователи активно обсуждают случай. Часть комментаторов предполагает, что водитель может быть гражданкой России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше депутат обидела украинского таксиста и потеряла должность.