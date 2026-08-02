Скандал у Мілані: водійка таксі показала середній палець та облаяла українок за мову

У Мілані стався інцидент за участю українських туристок, який спричинив резонанс у соцмережах. Жінки заявили, що після поїздки з водійкою сервісу Bolt зазнали словесних образ через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Після публікації відео компанія повідомила про початок перевірки.

Водійка таксі в Італії накинулася на українок з матюками. Фото з відкритих джерел

Про випадок розповіла користувачка Threads Аня Данилюк. За її словами, вона разом з подругами їхала таксі Bolt у Мілані. Під час поїздки пасажирки не зверталися до водійки та спілкувалися лише між собою українською. Наприкінці поїздки одна з дівчат подякувала водійці, після чого та почала агресивно реагувати.

"Всю поїздку з водієм Тетяною ніхто не контактував, ми між собою спілкувалися українською мовою. По завершенні поїздки, коли виходили з машини, подруга сказала "дякую", на що ми отримали реакцію у вигляді образ, нецензурної лексики та жестів", — стверджує жінка.

На оприлюдненому відео чути, як водійка використовує нецензурну лексику, показує середній палець і висловлює образливі фрази на адресу українок. За словами авторки допису, у запис потрапила лише частина конфлікту, а до цього лунало ще більше образ.

"Показати тобі середній палець, аби ти "зразумєла"? Іди на *** звідси. Бо ви мене бісите, українки. ***, понаїхали сюди. Давай, іди звідси. Українською вона зі мною говорить, пішла ***", — заявила таксистка на відео.

Українки вже звернулися зі скаргою до Bolt і очікують на результати розгляду. В українському підрозділі Bolt відреагували на ситуацію та повідомили, що розпочали внутрішню перевірку інциденту.

У соцмережах користувачі активно обговорюють випадок. Частина коментаторів припускає, що водійка може бути громадянкою Росії, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі депутатка образила українського таксиста та втратила посаду.