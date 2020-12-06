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Главная Новости Мир Италия Пляжи в Италии станут бесплатными из-за конфликта с ЕС
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Пляжи в Италии станут бесплатными из-за конфликта с ЕС

Еврокомиссия считает, что высокая цена мешает "диким" туристам, которые хотят отдохнуть с палаткой или просто бесплатно искупаться, бросив полотенце на песок

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Еврокомиссия сообщила, что начинает процедуру обвинения Италии в нарушении законодательства ЕС в отношении предоставления концессий на пляжи, которые автоматически продлеваются без всякого конкурса, и это входит в противоречие с общеевропейским законодательством.

Пляжи в Италии станут бесплатными из-за конфликта с ЕС

Пляж на Сицилии, Италия

Частные концессионеры на итальянских пляжах сдают туристам в аренду шезлонги; на месте есть спасатели, бары и душ. Еврокомиссия считает, что это мешает "диким" туристам, которые хотят отдохнуть с палаткой или просто бесплатно искупаться, бросив полотенце на песок.

Отмечено, что Рим не выполнил приговор суда от 2016 года, который постановил, что "автоматическое продление существующих разрешений на концессию на пляжах несовместимо с законодательством ЕС". Италия продлила разрешения до конца 2033 года.

Как сообщается в заявлении Еврокомиссии, это препятствует инвестированию в ключевой сектор для Италии.

Напомним, недавно стало известно, что иностранцы в Италии массово скупают разорившиеся отели по низким ценам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Испания приняла рекордные 8000 мигрантов.


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