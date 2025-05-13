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Стало известно, какая страна хочет стать лидером в восстановлении Украины

Глава МИД Италии Таяни рассказал о планах на июль

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Италия стремится сыграть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал в соцсети Х.

Стало известно, какая страна хочет стать лидером в восстановлении Украины

Алексей Кулеба и Антонио Таяни. Фото: из открытых источников

"В Вероне я встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Подтвердить решительную поддержку Украины и обязательства правительства сотрудничать с нашими партнерами для достижения справедливого и прочного мира", — сообщил топ-дипломат Италии.

Министр отметил, что Италия и Украина сотрудничают, чтобы лучше подготовиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в июле.

"С Венето, одного из двигателей роста Италии, с присутствием многочисленных предприятий, мы стремимся играть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины", — отметил итальянский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Каллас сделала жесткое предупреждение Венгрии из-за ее вето по членству Украины в ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Италии Риме на этой неделе планируется встреча министров обороны ряда европейских стран. На саммите, в частности, обсудят тему поддержки Украины. Об этом сообщает французская газета Sud Ouest.

В публикации говорится, что встреча в Риме должна состояться в пятницу, 16 мая. Она станет уже четвертым саммитом такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте. В министерстве обороны Италии рассказали, что глава ведомства Гвидо Крозетто встретится со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для "обсуждения координации поддержки Украины".




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Источник: https://x.com/Antonio_Tajani/status/1921982449728336042
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