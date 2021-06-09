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Стихия в Италии: улицы и дома Рима затопило

Всего за несколько минут в столице выпало 80 миллиметров воды

9 июня 2021, 09:56
Автор:

Корольова Аліна

В Риме из-за сильного шторма затопило улицы и дома. Спасателям пришлось эвакуировать детей и воспитателей из детских садов и освобождать с водных ловушек пострадавших. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

Стихия в Италии: улицы и дома Рима затопило

Рим затопило. Фото: travelspy.com.ua

Накануне местных жителей предупреждали о сильном дожде с градом, но шторм оказался сильнее. Всего за несколько минут выпало 80 миллиметров воды — улицы и дома в столице были затоплены. Больше всего пострадала северная часть Рима.

В службу спасения поступило тысячи звонков. Спасатели освобождали людей из водных ловушек.

Были затоплены детские сады. Родители рассказывают, что вода заполняла помещение очень быстро — за считанные минуты она была уже на уровне пояса. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать детей и учителей. Всех доставили в соседний отель.

Движение автомобилей было заблокировано. Метро тоже закрыли. Наплыв воды полностью затопил историческую площадь на несколько часов. Водяные потоки заполняли улицы, помещения и нанесли горы мусора, грязи и стекла. Отмечается, что во многих районах уровень воды достигал полутора метров.

После шторма много заведений закрыли. Спасатели еще несколько часов устраняли последствия непогоды и помогали людям выбраться из воды. Пока неизвестно какой материальный ущерб стихия нанесла столице.

Ранее издание "Комментарии" писало о пожаре в Индии, в результате которого едва не сгорел химзавод в городе Пуна, занимающийся производством дезинфицирующих средств. Вследствие чрезвычайной ситуации погибло не менее 18 рабочих. Остальные люди, которые работали в тот день на заводе, были благополучно эвакуированы. Премьер-министр Индии пообещал, что все пострадавшие получат возмещение. Семьям погибших тоже выплатят компенсации.  


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Источник: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_giugno_08/bomba-d-acqua-roma-evacuati-bimbi-bloccati-un-asilo-nido-allagato-ponte-milvio-7eb3017c-c859-11eb-a854-b5489e4fa044.shtml
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