Священник за деньги прихожан устраивал секс-вечеринки с наркотиками

В Италии, в населенном пункте Прато 40-летнему служителю местной церкви Франческо Спаньези полицейские предъявили обвинение в распространении наркотиков. Об этом сообщает издание La Nazione.

Священника поместили под арест (фото из открытых источников)

Ксендзу не надели наручники, но он не проводит службы и находится под домашним арестом.

Кроме этого, говорят, что этот церковный служитель был инициатором секс-оргий, на которые сходились мужчины и женщины, что выставляли объявления о соответствующих знакомствах в интернете. Их на эти веселые гулянки приглашал сам отец Франческо. Для них он приносил наркотики, в частности, гамма-бутиролактон, который называют возбудителем для секса.

Что интересно, что батюшка не тратил на эти сомнительные развлечения свои средства. Он для этого использовал церковные деньги, которые жертвовали ему его прихожане. Наркотики он предлагал своим знакомым без денег.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России священник спаивал и насиловал детей. В Российской Федерации (РФ) священнику из Оренбургской области присудили 13 лет лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера над детьми. Правоохранители доказали, что с января 2019 по февраль 2020-му батюшка, служивший в Асекеевском районе, совершал сексуальное насилие над детьми, которым даже не исполнилось 14 лет. Одну из своих жертв он все время поил спиртным. Священнослужитель получил суровое наказание — 13 лет лишения свободы. Его этапируют в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, священник должен отсидеть дополнительное наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

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