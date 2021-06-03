В Испании женщина отрезала пенис своему начальнику, который ее насиловал

В испанской Каталонии женщина частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании, сообщает El Pais.

Женщину задержала полиция (фото из открытых источников)

Официантка одного из баров Каталонии рассказала, что постоянно подвергалась сексуальному насилию от своего работодателя. Однако в последний раз решила обороняться. При попытке изнасилования женщина схватила нож и частично отрезала своему обидчику пенис.

Женщину задержала полиция по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Euro Weekly News отмечает, что мужчина был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Сейчас он находится в больнице. Сумели ли медики пришить на место гениталии, пока неизвестно.

По информации СМИ, насильник и его жертва — выходцы из Бангладеш.

Как сообщали ранее в Воронежской области (Россия) 50-летнему мужчине частично ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами. В порыве страсти его укусила одна из трех любовниц. Обращаться по такому поводу в больницу мужчина не стал. Герой-любовник объяснил, что даже обрадовался, когда половой орган увеличился в размерах из-за воспаления. Все же он решил прийти к медикам, но было поздно. Из-за запущенного воспалительного процесса врачи решили ампутировать пациенту часть полового члена.

Медики, заметив следы зубов на половом органе, сообщили в полицию. Напомним, говорят, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса. Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам.



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