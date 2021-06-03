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В Испании женщина отрезала пенис своему начальнику, который ее насиловал

Насильник и его жертва — выходцы из Бангладеш

сегодня, 02:38
Автор:

Ольга Чародий

В испанской Каталонии женщина частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании, сообщает El Pais.

В Испании женщина отрезала пенис своему начальнику, который ее насиловал

Женщину задержала полиция (фото из открытых источников)

Официантка одного из баров Каталонии рассказала, что постоянно подвергалась сексуальному насилию от своего работодателя. Однако в последний раз решила обороняться. При попытке изнасилования женщина схватила нож и частично отрезала своему обидчику пенис.

Женщину задержала  полиция по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Euro Weekly News отмечает, что мужчина был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Сейчас он находится в больнице. Сумели ли медики пришить на место гениталии, пока неизвестно.

По информации СМИ, насильник и его жертва — выходцы из Бангладеш.

Как сообщали ранее в Воронежской области (Россия) 50-летнему мужчине частично ампутировали пенис после секса сразу с тремя женщинами. В порыве страсти его укусила одна из трех любовниц. Обращаться по такому поводу в больницу мужчина не стал. Герой-любовник объяснил, что даже обрадовался, когда половой орган увеличился в размерах из-за воспаления. Все же он решил прийти к медикам, но было поздно. Из-за запущенного воспалительного процесса врачи решили ампутировать пациенту часть полового члена.

Медики, заметив следы зубов на половом органе, сообщили в полицию. Напомним, говорят, что секс помогает расслабиться и снимает напряжение, но американские исследователи не согласны с этим утверждением и не рекомендуют вступать в интимные отношения в условиях сильного стресса. Эксперты пришли к выводу, что секс в состоянии повышенного напряжения лишь усугубляет ситуацию и приводит к негативным процессам.




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Источник: https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-01/detenida-tras-cortarle-el-pene-al-jefe-del-bar-donde-trabaja-en-sant-andreu-de-la-barca.html
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