В Италии больше домашних животных, чем детей: что стоит за тревожной тенденцией

Италия официально вошла в новую социально-демографическую эпоху, когда в стране больше домашних питомцев, чем младенцев. По данным Italy Explores, на 62 миллиона домашних животных приходится всего около 370 тысяч новорожденных в год. Это тенденция, четко демонстрирующая, что демографический кризис в Италии усугубляется с каждым годом.

В Италии больше домашних питомцев, чем детей. Фото из открытых источников

В 2024 году Италия зафиксировала всего 370 тысяч рождений, что стало самым низким показателем с момента объединения страны в 1861 году. Это уже 16-й год, когда рождаемость падает, а вместе с ней и потенциал воспроизводства населения.

Параллельно с падением рождаемости количество хозяев домашних животных стремительно растет. В настоящее время в Италии живет 62 миллиона домашних любимцев, в том числе 8,2 миллиона собак, 7,9 млн кошек, а остальные составляют птицы, рыбы, рептилии и другие экзотические животные.

Для многих итальянцев животные стали полноценными членами семьи. Они заполняют эмоциональное пространство, которое в предыдущие поколения занимали дети.

Как указывают итальянские СМИ, причины демографического кризиса в стране комплексны. Они связаны с высокой стоимостью жизни, нестабильным рынком труда, недоступностью жилья, а также изменением приоритета поколений, стремящихся инвестировать в карьеру, образование, путешествия и комфорт.

В таком контексте домашний любимец становится заманчивой альтернативой. Кроме того, бизнес начал зарабатывать на новой реальности из-за бума "пет-экономики". Спрос на домашних животных сформировал целую индустрию в Италии:

— гостиницы и рестораны, дружественные с животными,

— салоны красоты и спа-процедуры для животных;

— собачьи пекарни и бутики с премиальной едой;

- ветеринарные клиники

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италия не единственная страна, где существует демографический кризис. К примеру, Китай для повышения рождаемости ввел налог на презервативы.