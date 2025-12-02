В Італії більше домашніх тварин, ніж дітей: що стоїть за тривожною тенденцією

Італія офіційно увійшла в нову соціально-демографічну епоху, коли у країні більше домашніх улюбленців, ніж немовлят. За даними Italy Explores, на 62 мільйони домашніх тварин припадає лише близько 370 тисяч новонароджених на рік. Це тенденція, яка чітко демонструє, що демографічна криза в Італії поглиблюється з кожним роком.

В Італії більше домашніх тварин, ніж дітей. Фото з відкритих джерел

У 2024 році Італія зафіксувала лише 370 тисяч народжень, що стало найнижчим показником з моменту об’єднання країни у 1861 році. Це вже 16-й рік поспіль, коли народжуваність падає, а разом із нею й потенціал відтворення населення.

Паралельно з падінням народжуваності кількість власників домашніх тварин стрімко зростає. Наразі в Італії живе 62 мільйони домашніх улюбленців, зокрема 8,2 мільйона собак, 7,9 млн котів, а решту становлять птахи, риби, рептилії та інші екзотичні тварини.

Для багатьох італійців домашні тварини стали повноцінними членами сім’ї. Вони заповнюють емоційний простір, який у попередні покоління займали діти.

Як вказують італійські ЗМІ, причини демографічної кризи в країні комплексні. Вони пов’язані з високою вартістю життя, нестабільним ринком праці, недоступністю житла, а також зміною пріоритету поколінь, які прагнуть інвестувати у кар’єру, освіту, подорожі та власний комфорт.

У такому контексті домашній улюбленець стає привабливою альтернативою. Крім того, бізнес почав заробляти на новій реальності через бум "пет-економіки". Попит на домашніх тварин сформував цілу індустрію в Італії:

- готелі й ресторани, дружні до тварин,

- салони краси й спа-процедури для тварин;

- собачі пекарні й бутіки з преміальною їжею;

- ветеринарні клініки

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Італія не єдина країна де існує демографічна криза. Наприклад, Китай для підвищення народжуваності запровадив податок на презервативи.