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Главная Новости Мир Италия В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО)
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В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО)

Подозреваемый в убийстве уроженки Одессы в Италии сделал важное заявление

сегодня, 20:34
Автор:

Мокрик Анастасия

В деле об убийстве 29-летней Кристины Новак в итальянском городе Пиза появилась новая информация. Подозреваемый сделал важное заявление, касаемо своей вины в этом страшном происшествии. Об этом пишет издание "Українська газета.IT".

В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО)

Убийство Кристины Новак - фото: и открытых источников

По информации источника, задержанный по подозрению в убийстве украинки Франческо Люпино, заявил, что он на самом деле является убийцей Кристины Новак. Как оказалось, во время очередного допроса, который длился на протяжении девяти часов, подозреваемый все же "раскололся" и в присутствии своего адвоката признался, что именно он убил молодую девушку.

В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО) - фото 2

Фото - Павлоград.dp.ua

Стоит отметить, что до своего признания в убийстве, Франческо на протяжении более четырех месяцев категорически отрицал свою вину в данном преступлении. Однако после предоставления следователями "железных" доказательств, он все же признался в убийстве. 

На данный момент убийца находится в тюрьме Дон Боско в городе Пиза. Сообщается также, что Люпино согласился сотрудничать со следствием и рассказать все подробности жуткого происшествия.

В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО) - фото 3

Напомним, что 21 мая 2021 года в городе Пиза был обнаружен труп Кристины Новак, уроженки Одессы, которая приехала на заработки в Италию. До этого около полугода девушка считалась без вести пропавшей. Весной тело Новак нашли в коттедже недалеко от Кастельфранко-ди-Сотто, городка в провинции Пиза. Там же, возле коттеджа, её мобильный телефон перестал подавать сигнал в ноябре 2020 года, в день её пропажи. 

Молодая украинка исчезла после того, как ее  41-летнего сожителя бизнесмена испанского происхождения задержала полиция за незаконное ношение оружия и хранения наркотиков. 

Полиция задержала Франческо Лупино, который являлся "партнером"  сожителя Кристины по незаконной деятельности. Мужчина сообщил о пропаже Новак лишь на девятый день, чем и вызвал сразу же подозрения у полиции. Однако свою вину он полностью отрицал. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в реке Тибр, на которой расположен город Рим, был обнаружен труп без вести пропавшей 58-летней украинки. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.gazetaukrainska.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D
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