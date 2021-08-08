В Италии была убита молодая девушка из Украины: появились новые подробности (ФОТО)

В деле об убийстве 29-летней Кристины Новак в итальянском городе Пиза появилась новая информация. Подозреваемый сделал важное заявление, касаемо своей вины в этом страшном происшествии. Об этом пишет издание "Українська газета.IT".

Убийство Кристины Новак - фото: и открытых источников

По информации источника, задержанный по подозрению в убийстве украинки Франческо Люпино, заявил, что он на самом деле является убийцей Кристины Новак. Как оказалось, во время очередного допроса, который длился на протяжении девяти часов, подозреваемый все же "раскололся" и в присутствии своего адвоката признался, что именно он убил молодую девушку.

Фото - Павлоград.dp.ua

Стоит отметить, что до своего признания в убийстве, Франческо на протяжении более четырех месяцев категорически отрицал свою вину в данном преступлении. Однако после предоставления следователями "железных" доказательств, он все же признался в убийстве.

На данный момент убийца находится в тюрьме Дон Боско в городе Пиза. Сообщается также, что Люпино согласился сотрудничать со следствием и рассказать все подробности жуткого происшествия.





Напомним, что 21 мая 2021 года в городе Пиза был обнаружен труп Кристины Новак, уроженки Одессы, которая приехала на заработки в Италию. До этого около полугода девушка считалась без вести пропавшей. Весной тело Новак нашли в коттедже недалеко от Кастельфранко-ди-Сотто, городка в провинции Пиза. Там же, возле коттеджа, её мобильный телефон перестал подавать сигнал в ноябре 2020 года, в день её пропажи.

Молодая украинка исчезла после того, как ее 41-летнего сожителя бизнесмена испанского происхождения задержала полиция за незаконное ношение оружия и хранения наркотиков.

Полиция задержала Франческо Лупино, который являлся "партнером" сожителя Кристины по незаконной деятельности. Мужчина сообщил о пропаже Новак лишь на девятый день, чем и вызвал сразу же подозрения у полиции. Однако свою вину он полностью отрицал.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в реке Тибр, на которой расположен город Рим, был обнаружен труп без вести пропавшей 58-летней украинки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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