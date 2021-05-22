Без вести пропавшая украинка найдена мертвой в Италии(ФОТО)

Более полугода о местонахождении 29-летней Кристины Новак, приехавшей в Италию из Одессы, не было никакой информации. Однако местным полицейским удалось раскрыть это дело и найти украинку, но, к сожалению, мертвой. Об этом информирует издание ilmessaggero.it.

Пропавшая украинка Кристина Новак найдена мертвой - фото: gazetaukrainska

По словам источника, в пятницу, 21 мая, правоохранители нашли тело Кристины Новак в коттедже недалеко от Кастельфранко-ди-Сотто, городка в провинции Пиза. Отмечается, что девушка жила неподалеку от этого места и работала в ночном клубе в Альтопачио. Там же, возле коттеджа, её мобильный телефон перестал подавать сигнал в ноябре 2020 года, в день её пропажи.

Исчезновение произошло после ареста товарища Кристины Новак, 41-летнего бизнесмена испанского происхождения. Он был задержан за преступления, связанные с незаконным ношением оружия и боеприпасов, воровством и хранение наркотических веществ с целью незаконного оборота. Оружие и наркотики были обнаружены на ее вилле в Корте Нарди в Орентано.





Полицейские подозревают в убийстве украинки флорентийского татуировщика Франческо Лупино, который являлся "партнером" её сожителя по незаконной деятельности. 9 ноября 2020 года он сообщил о пропаже Кристины Новак в полицию. Однако, как позже выяснилось, на тот момент со дня её пропажи прошло уже 9 дней. Но Франческо никому не сообщал об этом.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в США полицейские раскрыли страшную тайну своего бывшего коллеги: что он скрывал много лет. Также издание информировало о том, что в Австралии акула-людоед напала и загрызла мужчину во время серфинга.





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