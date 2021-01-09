kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.01.2021

BTC/USD

41174.54

ETH/USD

1226.14

LTC/USD

171.37

НБУ 09.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии нашли полуразложившийся труп без вести пропавшей украинки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии нашли полуразложившийся труп без вести пропавшей украинки

Женщина работала сиделкой в Италии

сегодня, 15:21
Автор:

Мокрик Анастасия

В реке Тибр, на которой расположен город Рим, было найдено разлагающееся тело без вести пропавшей 58-летней украинки. Об этом информирует сайт Roma Today.

В Италии нашли полуразложившийся труп без вести пропавшей украинки

В реке Тибр нашли труп украинки - фото Пикабу

Сообщается, что труп был в настолько плохом состоянии, что идентифицировать личность удалось только благодаря отпечаткам пальцев и через несколько дней после обнаружения тела. Благодаря тому, что её отпечатки были в базе после оформления разрешения на проживание в Италии, судмедэкспертам быстро удалось установить личность этой женщины. Следов насилия на теле не обнаружили. Вероятнее всего, труп унесло течение, так как он находился примерно в 200 км от дома, где жила погибшая. Известно, что она проживала в городе Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно.

Примерно в середине декабря в полицию обратился сын 58-летней женщины и сообщил, что его мать без вести пропала. Правоохранители установили, что она родом из Украины, а в Италию приехала 10 лет назад. Здесь погибшая работала сиделкой. Что могло произойти за последнее время, никто из родственников не знает. Учитывая то, что на теле не было следов насильственной смерти, можно предположить, что это было самоубийство. Однако мотивов для такого поступка никто из родных понять никак не может.

На сегодняшний день остается загадкой, что произошло с украинкой и почему её тело оказалось в реке. Все подробности данного происшествия на данный момент устанавливает полиция. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Польше двух украинцев обвиняют в изнасиловании девушки на вечеринке, а также о том, что в США при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.romatoday.it/cronaca/ostia-cadavere-idroscalo-chi-era.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ