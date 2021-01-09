В Италии нашли полуразложившийся труп без вести пропавшей украинки

В реке Тибр, на которой расположен город Рим, было найдено разлагающееся тело без вести пропавшей 58-летней украинки. Об этом информирует сайт Roma Today.

В реке Тибр нашли труп украинки - фото Пикабу

Сообщается, что труп был в настолько плохом состоянии, что идентифицировать личность удалось только благодаря отпечаткам пальцев и через несколько дней после обнаружения тела. Благодаря тому, что её отпечатки были в базе после оформления разрешения на проживание в Италии, судмедэкспертам быстро удалось установить личность этой женщины. Следов насилия на теле не обнаружили. Вероятнее всего, труп унесло течение, так как он находился примерно в 200 км от дома, где жила погибшая. Известно, что она проживала в городе Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно.

Примерно в середине декабря в полицию обратился сын 58-летней женщины и сообщил, что его мать без вести пропала. Правоохранители установили, что она родом из Украины, а в Италию приехала 10 лет назад. Здесь погибшая работала сиделкой. Что могло произойти за последнее время, никто из родственников не знает. Учитывая то, что на теле не было следов насильственной смерти, можно предположить, что это было самоубийство. Однако мотивов для такого поступка никто из родных понять никак не может.

На сегодняшний день остается загадкой, что произошло с украинкой и почему её тело оказалось в реке. Все подробности данного происшествия на данный момент устанавливает полиция.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Польше двух украинцев обвиняют в изнасиловании девушки на вечеринке, а также о том, что в США при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц.

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