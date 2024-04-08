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В Италии две ложки популярного десерта убили 20-летнюю девушку

20-летняя итальянка Анна Беллисарио скончалась после нескольких ложек тирамису. Руководство компании предстанет перед судом за непреднамеренное убийство.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Трагический случай произошел с Анной Беллисарио, умершей после того, как съела тирамису. 20-летняя девушка страдала аллергией на молоко и после употребления десерта у нее случился анафилактический шок. Оказалось, что заявленный веганский десерт имел в своем составе сыр маскарпоне. Теперь владельцам компании по производству тирамису предъявлены обвинения.

В Италии две ложки популярного десерта убили 20-летнюю девушку

Девушка умерла после того, как съела тирамису. Фото из открытых источников

26 января Анна Беллисарио со своим парнем посетили заведение быстрого питания в центральной части Милана. Из-за того, что девушка имела аллергию на молоко, она заказала веганское тирамису.

Съев две ложки популярного десерта, женщина начала кашлять. Анна поняла, что это может быть анафилактический шок, вызванный аллергией. Девушка побежала в туалет, чтобы вызвать рвоту и избавиться от еды. Также итальянка приняла лекарство против астмы, которое носила с собой. Несмотря на скорую реакцию девушки, она потеряла сознание и попала в больницу. После 10 дней в коме Анна Беллисарио умерла.

Из-за смерти девушки итальянские следователи предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве владельцам изготовившей десерт компании "Тирамисун". После проверок полиция выяснила, что многочисленные продукты компании содержат аллергены в своем составе, которые не были указаны на этикетке. Кроме того, следы молочных продуктов были обнаружены в других продуктах, обозначенных как "веганские". Также в якобы веганском майонезе были найдены следы яиц.

Прокуроры выяснили, что веганская и не веганская еда хранилась и готовилась рядом, что могло вызвать перекрестный обмен. Кроме того, некоторые работники компании не имели представления о том, что означает "веганский".

"Если бы на этикетке продукта были хотя бы следы лактозы или ее производных, молодая женщина не заказывала и не ела десерт, поскольку всегда вела себя очень осторожно", — сказал судья о трагическом случае.

Теперь руководители компании "Тирамисун" предстанут перед судом за неумышленное убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае, произошедшем в Польше. Украинец умер после того, как съел домашний холодец приобретенный у супругов поляков.

Также "Комментарии" писали о молодой девушке в расцвете сил, которая готовится к смерти путем эвтаназии. Ее врачи одобрили процедуру добровольного самоубийства, которая состоится в мае.



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Источник: https://www.ilmessaggero.it/italia/morta_per_tiramisu_non_vegano_processo_produttori_anna_bellisario-8027690.html?refresh_ce
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