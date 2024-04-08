В Италии две ложки популярного десерта убили 20-летнюю девушку

Трагический случай произошел с Анной Беллисарио, умершей после того, как съела тирамису. 20-летняя девушка страдала аллергией на молоко и после употребления десерта у нее случился анафилактический шок. Оказалось, что заявленный веганский десерт имел в своем составе сыр маскарпоне. Теперь владельцам компании по производству тирамису предъявлены обвинения.



Девушка умерла после того, как съела тирамису. Фото из открытых источников

26 января Анна Беллисарио со своим парнем посетили заведение быстрого питания в центральной части Милана. Из-за того, что девушка имела аллергию на молоко, она заказала веганское тирамису.

Съев две ложки популярного десерта, женщина начала кашлять. Анна поняла, что это может быть анафилактический шок, вызванный аллергией. Девушка побежала в туалет, чтобы вызвать рвоту и избавиться от еды. Также итальянка приняла лекарство против астмы, которое носила с собой. Несмотря на скорую реакцию девушки, она потеряла сознание и попала в больницу. После 10 дней в коме Анна Беллисарио умерла.

Из-за смерти девушки итальянские следователи предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве владельцам изготовившей десерт компании "Тирамисун". После проверок полиция выяснила, что многочисленные продукты компании содержат аллергены в своем составе, которые не были указаны на этикетке. Кроме того, следы молочных продуктов были обнаружены в других продуктах, обозначенных как "веганские". Также в якобы веганском майонезе были найдены следы яиц.

Прокуроры выяснили, что веганская и не веганская еда хранилась и готовилась рядом, что могло вызвать перекрестный обмен. Кроме того, некоторые работники компании не имели представления о том, что означает "веганский".

"Если бы на этикетке продукта были хотя бы следы лактозы или ее производных, молодая женщина не заказывала и не ела десерт, поскольку всегда вела себя очень осторожно", — сказал судья о трагическом случае.

Теперь руководители компании "Тирамисун" предстанут перед судом за неумышленное убийство.

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