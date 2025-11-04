В Италии назвали спикер МИД РФ Захарову "мерзостью": ее это не остановило

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно трагедии в Италии вызвали политический скандал. После обрушения части средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима, где погиб один рабочий и трое получили ранения, Захарова использовала трагедию для очередной антиевропейской пропаганды.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова в собственном Telegram-канале отреагировала на трагедию в Риме и попыталась связать ее с помощью Италии для Украины.
Такое циничное сравнение вызвало волну негодования среди итальянских политиков. Лидер партии "Действие" (Azione) Карло Календа прямо назвал Захарову "мерзостью".
Он отметил, что "Россия — это страна, которой руководят безжалостные убийцы, люди, не придающие никакой ценности человеческой жизни" и призвал больше помогать Украине, чтобы та могла лучше бороться на поле боя.
Глава МИД Италии Антонио Таяни официально осудил заявление Захаровой, отметив, что "спекулировать на трагедии — неприемлемо в цивилизованной стране". После этого российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван для объяснений слов представительницы РФ.
Критику высказала и вице-президент Европарламента Пина Пичерно. По ее словам, высказывание Захаровой это "классический пример кремлевской пропаганды", направленный на дискредитацию стран, поддерживающих Украину.
Несмотря на волну осуждения, Захарова не отступила. Представитель МИД РФ выступила с новым заявлением, где сказала, что "спонсировать террористический киевский режим — это преступление и грех".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Риме обрушилась историческая башня вблизи Колизея.
Также "Комментарии" писали, что Захарова нетипично отреагировала на санкции США против России.