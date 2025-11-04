В Италии назвали спикер МИД РФ Захарову "мерзостью": ее это не остановило

Заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно трагедии в Италии вызвали политический скандал. После обрушения части средневековой башни Торре-деи-Конти в центре Рима, где погиб один рабочий и трое получили ранения, Захарова использовала трагедию для очередной антиевропейской пропаганды.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в собственном Telegram-канале отреагировала на трагедию в Риме и попыталась связать ее с помощью Италии для Украины.

"В центре Рима на Императорских форумах обрушилась историческая башня. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия упадет вся: от экономики до башен", – заявила Захарова.

Такое циничное сравнение вызвало волну негодования среди итальянских политиков. Лидер партии "Действие" (Azione) Карло Календа прямо назвал Захарову "мерзостью".

"Захарова — мерзость. Видимо, стоит задуматься, кто такие россияне: они депортируют украинских детей в Россию, убивают мирных жителей и именно они позволяют себе так говорить о произошедшей трагедии", — сказал Календа.

Он отметил, что "Россия — это страна, которой руководят безжалостные убийцы, люди, не придающие никакой ценности человеческой жизни" и призвал больше помогать Украине, чтобы та могла лучше бороться на поле боя.

Глава МИД Италии Антонио Таяни официально осудил заявление Захаровой, отметив, что "спекулировать на трагедии — неприемлемо в цивилизованной стране". После этого российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван для объяснений слов представительницы РФ.

Критику высказала и вице-президент Европарламента Пина Пичерно. По ее словам, высказывание Захаровой это "классический пример кремлевской пропаганды", направленный на дискредитацию стран, поддерживающих Украину.

"Слова Марии Захаровой — позорные. Это классический пример кремлевской пропаганды: взять случай из новостей и использовать его, чтобы посеять ненависть и дискредитировать европейские страны, которые поддерживают Украину. Такая риторика – циничная и рассчитанная атака на Италию и Европу. Италия не позволит себя запугать – мы останемся на стороне свободы и Украины", — сказала Пичерно.

Несмотря на волну осуждения, Захарова не отступила. Представитель МИД РФ выступила с новым заявлением, где сказала, что "спонсировать террористический киевский режим — это преступление и грех".

