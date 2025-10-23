Захарова нетипово відреагувала на санкції США проти Росії

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова утрималася від традиційної різкої критики на адресу США після оголошення нових санкцій проти Москви, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Замість цього вона заявила про готовність до подальших переговорів із Вашингтоном.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС РФ Марія Захарова виступила на брифінгу перед ЗМІ, де відповіла на питання щодо нових санкцій США проти Росії.

"Ми не вбачаємо значних перепон на шляху продовження ініційованого президентами Росії та США процесу за погодженням політичних рамок українського врегулювання", — заявила Захарова.

За її словами, російська сторона готова "до продовження контактів по лінії Держдепартаменту США" з метою конкретизації параметрів подальшого діалогу, зокрема щодо двосторонніх відносин, так і питань війни проти України. Єдиними критичними словами Захарової щодо санкції стали заяви, що таке рішення розглядається, як "контрпродуктивний крок".

Водночас реакція Москви на дії Євросоюзу була помітно жорсткішою. Захарова пригрозила ЄС "відповіддю" та назвала європейські санкції "ворожими діями", не уточнивши, які саме кроки планує Кремль.

Санкції США, вперше запроваджені під час другої каденції Дональда Трампа, були спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії "Роснефть" та "Лукойл". Ці гіганти забезпечують дві третини видобутку нафти в країні, і тепер під загрозою опинилися їхні постачання до Індії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на нові санкції ЄС проти Росії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський прокоментував на нові санкції США та ЄС проти РФ.