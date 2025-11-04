В Італії назвали речницю МЗС РФ Захарову "мерзотою": її це не зупинило

Рубрики
Заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо трагедії в Італії спричинили політичний скандал. Після обвалу частини середньовічної вежі Торре-деї-Конті в центрі Рима, де загинув один робітник і троє отримали поранення, Захарова використала трагедію для чергової антиевропейської пропаганди.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Марія Захарова у власному Telegram-каналі відреагувала на трагедію в Римі та спробувала її пов’язати з допомогою Італії для України.
Таке цинічне порівняння викликало хвилю обурення серед італійських політиків. Лідер партії "Дія" (Azione) Карло Календа прямо назвав Захарову "мерзотою".
Він зазначив, що "Росія — це країна, якою керують безжальні вбивці, люди, що не надають жодної цінності людському життю" та закликав більше допомагати Україні, аби вона могла краще боротися на полі бою.
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні офіційно засудив заяву Захарової зауваживши, що "спекулювати на трагедії — неприйнятно в цивілізованій країні". Після цього російського посла в Італії Алєксєя Парамонова викликали для пояснень слів представниці РФ.
Критику висловила і віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно. За її словами, висловлювання Захарової, це "класичний приклад кремлівської пропаганди", спрямований на дискредитацію країн, які підтримують Україну.
Попри хвилю осуду, Захарова не відступила. Речниця МЗС РФ виступила з новою заявою, де сказала, що "спонсорувати терористичний київський режим — це злочин і гріх".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Римі обвалилася історична вежа поблизу Колізею.
