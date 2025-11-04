В Італії назвали речницю МЗС РФ Захарову "мерзотою": її це не зупинило

Заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо трагедії в Італії спричинили політичний скандал. Після обвалу частини середньовічної вежі Торре-деї-Конті в центрі Рима, де загинув один робітник і троє отримали поранення, Захарова використала трагедію для чергової антиевропейської пропаганди.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова у власному Telegram-каналі відреагувала на трагедію в Римі та спробувала її пов’язати з допомогою Італії для України.

"У центрі Риму на Імператорських форумах обвалилася історична вежа. Поки італійський уряд буде безглуздо витрачати гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж", — заявила Захарова.

Таке цинічне порівняння викликало хвилю обурення серед італійських політиків. Лідер партії "Дія" (Azione) Карло Календа прямо назвав Захарову "мерзотою".

"Захарова — мерзота. Мабуть, варто замислитися, хто такі росіяни: вони депортують українських дітей до Росії, вбивають мирних жителів і саме вони дозволяють собі так говорити про трагедію, що сталася", — сказав Календа.

Він зазначив, що "Росія — це країна, якою керують безжальні вбивці, люди, що не надають жодної цінності людському життю" та закликав більше допомагати Україні, аби вона могла краще боротися на полі бою.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні офіційно засудив заяву Захарової зауваживши, що "спекулювати на трагедії — неприйнятно в цивілізованій країні". Після цього російського посла в Італії Алєксєя Парамонова викликали для пояснень слів представниці РФ.

Критику висловила і віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно. За її словами, висловлювання Захарової, це "класичний приклад кремлівської пропаганди", спрямований на дискредитацію країн, які підтримують Україну.

"Слова Марії Захарової — ганебні. Це класичний приклад кремлівської пропаганди: взяти випадок із новин і використати його, щоб посіяти ненависть і дискредитувати європейські країни, які підтримують Україну. Така риторика — цинічна і розрахована атака на Італію та Європу. Італія не дозволить себе залякати — ми залишимося на боці свободи та України", — сказала Пічерно.

Попри хвилю осуду, Захарова не відступила. Речниця МЗС РФ виступила з новою заявою, де сказала, що "спонсорувати терористичний київський режим — це злочин і гріх".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Римі обвалилася історична вежа поблизу Колізею.

Також "Коментарі" писали, що Захарова нетипово відреагувала на санкції США проти Росії.