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В Италии поклонник Путина избран спикером парламента

По мнению Лоренцо Фонтаны, Россия под руководством Владимира Путина — "эталон для тех, кто верит в националистическую модель общества". Главу Кремля он также называет "светом для западного мира"

сегодня, 22:47
Автор:

Затула Богдан
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Нижнюю палату итальянского парламента возглавил представитель правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана, который известен своей симпатией к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Rai.

В Италии поклонник Путина избран спикером парламента

Лоренцо Фонтана. Фото: Telenuovo

За кандидатуру Фонтаны на этот пост отдали голоса 222 парламентария из 400. В их числе — депутаты из партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, вероятно, будет формировать новый кабинет министров.


Лоренцо Фонтана ранее занимал должность министра по европейским вопросам в кабинете Джузеппе Конти. Фонтана — ультраконсерватор, Россию под руководством Владимира Путина он называет "эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества". Самого же Путина новый спикер называет "светом для западного мира". Помимо этого, Фонтана является противником досрочного прерывания беременности и гражданских союзов для однополых пар. По его мнению, Италия находится под ударом иммиграции.


Итальянские журналисты пишут, что в 2014 году Фонтана присутствовал на "референдуме" о присоединении к РФ в оккупированном Крыму. Также в 2017 году он, будучи депутатом Европарламента, голосовал против предоставления Украине безвиза со странами ЕС.


В то же время издание "Комментарии" ранее писало о том, что вероятный будущий премьер Италии Джорджия Мэлони 4 октября совершила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы она пообещала Украине поддержку. Во время разговора украинский президент пригласил Мэлони посетить Киев и поблагодарил Италию за оружие, которое страна посылает для борьбы с российскими оккупантами.



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Источник: https://www.rainews.it/maratona/2022/10/si-vota-per-il-presidente-della-camera-la-lega-punta-su-fontana-95016612-7f0e-4d36-a7bf-265000435449.html?fbclid=IwAR36U7v_0-wZZEVisL9JIujU08-fB87I2yMARlnW_Kz1seRpWvBmdoRFsUQ
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