В Италии поклонник Путина избран спикером парламента

Нижнюю палату итальянского парламента возглавил представитель правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана, который известен своей симпатией к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Rai.



Лоренцо Фонтана. Фото: Telenuovo

За кандидатуру Фонтаны на этот пост отдали голоса 222 парламентария из 400. В их числе — депутаты из партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которая, вероятно, будет формировать новый кабинет министров.







Лоренцо Фонтана ранее занимал должность министра по европейским вопросам в кабинете Джузеппе Конти. Фонтана — ультраконсерватор, Россию под руководством Владимира Путина он называет "эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества". Самого же Путина новый спикер называет "светом для западного мира". Помимо этого, Фонтана является противником досрочного прерывания беременности и гражданских союзов для однополых пар. По его мнению, Италия находится под ударом иммиграции.





Итальянские журналисты пишут, что в 2014 году Фонтана присутствовал на "референдуме" о присоединении к РФ в оккупированном Крыму. Также в 2017 году он, будучи депутатом Европарламента, голосовал против предоставления Украине безвиза со странами ЕС.





В то же время издание "Комментарии" ранее писало о том, что вероятный будущий премьер Италии Джорджия Мэлони 4 октября совершила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы она пообещала Украине поддержку. Во время разговора украинский президент пригласил Мэлони посетить Киев и поблагодарил Италию за оружие, которое страна посылает для борьбы с российскими оккупантами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!