Будущий премьер Италии Джорджия Мэлони полностью поддерживает Украину

4 октября будущий премьер-министр Италии Джорджия Мэлони совершила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время звонка Мэлони пообещала поддержку Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Фото с открытых источников

Ранее Джорджия Мэлони уже озвучивала свои мнения по ситуации в Украине. Будущая лидер Италии рассказала, что отдана усилиям, которые будут способствовать прекращению конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

Во время разговора Владимир Зеленский пригласил Мэлони посетить Украину и поблагодарил за оружие, которое посылает итальянское правительство для борьбы против российских оккупантов.

Интересен тот факт, что Джорджия Мелони, будучи в оппозиции к Марио Драги, поддержала его идею по поставкам оружия в Украину, тогда как союзники тогдашнего премьер-министра, которые были в союзной коалиции, раскритиковали такое решение. Они отмечали, что Италия и Россия имеют хорошие исторические и дипломатические отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в нескольких странах Европы меняется правительство и это может привести к напряженным отношениям в ЕС . Кроме Италии, правые движения побеждают в Швеции и Польше. Венгрия же с началом полномасштабного вторжения России в Украину постоянно противоречит и препятствует решениям ЕС.

Также "Комментарии" писали об остановке поставок газа для Италии. Такое решение приняла Российская Федерация, указав на юридические проблемы в Австрии, через территорию которой проходит трубопровод в Италию. Россия уже не впервые останавливает поставки газа в страны ЕС, провоцируя энергетический кризис в Европе.

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