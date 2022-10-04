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Будущий премьер Италии Джорджия Мэлони полностью поддерживает Украину

Мэлони провела разговор с Зеленским.

сегодня, 21:38
Автор:

Slava Kot
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4 октября будущий премьер-министр Италии Джорджия Мэлони совершила телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время звонка Мэлони пообещала поддержку Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Будущий премьер Италии Джорджия Мэлони полностью поддерживает Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Фото с открытых источников

Ранее Джорджия Мэлони уже озвучивала свои мнения по ситуации в Украине. Будущая лидер Италии рассказала, что отдана усилиям, которые будут способствовать прекращению конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

Во время разговора Владимир Зеленский пригласил Мэлони посетить Украину и поблагодарил за оружие, которое посылает итальянское правительство для борьбы против российских оккупантов.

Интересен тот факт, что Джорджия Мелони, будучи в оппозиции к Марио Драги, поддержала его идею по поставкам оружия в Украину, тогда как союзники тогдашнего премьер-министра, которые были в союзной коалиции, раскритиковали такое решение. Они отмечали, что Италия и Россия имеют хорошие исторические и дипломатические отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в нескольких странах Европы меняется правительство и это может привести к напряженным отношениям в ЕС . Кроме Италии, правые движения побеждают в Швеции и Польше. Венгрия же с началом полномасштабного вторжения России в Украину постоянно противоречит и препятствует решениям ЕС.

Также "Комментарии" писали об остановке поставок газа для Италии. Такое решение приняла Российская Федерация, указав на юридические проблемы в Австрии, через территорию которой проходит трубопровод в Италию. Россия уже не впервые останавливает поставки газа в страны ЕС, провоцируя энергетический кризис в Европе.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/italys-meloni-speaks-zelenskiy-offers-full-support-ukraine-2022-10-04/
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