В Италии после реставрации фрески ангел стал похож на Джорджу Мелони (ФОТО)

В Италии обычные реставрационные работы в одной из церквей Рима неожиданно переросли в публичную дискуссию о границах искусства, политики и символов власти. После обновления фрески в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина один из ангелов начал удивительно напоминать действующую премьер-министершу страны Джорджу Мелони.

Ангел на фреске стал похож на Джорджу Мэлони. Фото из открытых источников

На курьезный случай обратила внимание газета la Repubblica, опубликовав сравнительные фотографии фрески "до" и "после" реставрации. Издание отметило, что ранее фигура ангела выглядела как обобщенный херувим, тогда как после обновления получила черты лица, похожие на Мелони. Публикация быстро получила огласку в соцсетях и итальянских медиа.

Реакция властей не заставила себя ждать. Министерство культуры Италии объявило о проверке отреставрированной росписи и поручило главному инспектору по охране художественного наследия в Риме выяснить обстоятельства работ. По результатам проверки должны определить, нужны ли дальнейшие действия по замене лица ангела.

Ангел на фреске стал похож на Джорджу Мелони. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri TPX IMAGES OF THE DAY

Ситуацию с рисунком в церкви подхватила и оппозиция. Представители "Движения пяти звезд" заявили, что искусство не должно становиться инструментом политической пропаганды независимо от того, кого именно оно изображает. В то же время настоятель прихода Даниэле Микелетти пояснил, что росписи датируются только 2000 годом и были подправлены из-за повреждений водой, поэтому не имеют статуса охраняемого культурного наследия.

Сама Джорджа Мэлони отнеслась к истории с юмором, опубликовав фото фрески в Instagram с комментарием: "Нет, я точно не выгляжу как ангел".

