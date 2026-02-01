В Італії після реставрації фрески ангел став схожим на Джорджу Мелоні (ФОТО)

В Італії звичайні реставраційні роботи в одній із церков Рима несподівано переросли в публічну дискусію про межі мистецтва, політики та символів влади. Після оновлення фрески в каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина один з ангелів почав дивно нагадувати чинну прем’єр-міністерку країни Джорджу Мелоні.

Ангел на фресці став схожим на Джорджу Мелоні. Фото з відкритих джерел

На курйозний випадок звернула увагу газета la Repubblica, опублікувавши порівняльні фотографії фрески "до" і "після" реставрації. Видання зазначило, що раніше фігура ангела виглядала як узагальнений херувим, тоді як після відновлення отримала риси обличчя, схожі на Мелоні. Публікація швидко набула розголосу в соцмережах та італійських медіа.

Реакція влади не забарилася. Міністерство культури Італії оголосило про перевірку відреставрованого розпису та доручило головному інспектору з охорони художньої спадщини в Римі з’ясувати обставини робіт. За результатами перевірки мають визначити, чи потрібні подальші дії щодо заміни обличчя ангела.

Ангел на фресці став схожим на Джорджу Мелоні. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri TPX IMAGES OF THE DAY

Ангел на фресці став схожим на Джорджу Мелоні. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri TPX IMAGES OF THE DAY

Ситуацію щодо малюнку в церкві підхопила й опозиція. Представники "Руху п’яти зірок" заявили, що мистецтво не повинно ставати інструментом політичної пропаганди, незалежно від того, кого саме воно зображає. Водночас настоятель парафії Даніеле Мікелетті пояснив, що розписи датуються лише 2000 роком і були підправлені через пошкодження водою, тому не мають статусу охоронюваної культурної спадщини.

Сама Джорджа Мелоні поставилася до історії з гумором, опублікувавши фото фрески в Instagram із коментарем: "Ні, я точно не виглядаю як ангел".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єрка Італії Мелоні несподівано накинулася на Трампа з різкою критикою.

Також "Коментарі" писали, що у Джорджі Мелоні помітили дивну поведінку під час саміту НАТО.