Прем’єрка Італії Мелоні несподівано накинулася на Трампа з різкою критикою

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку в Європі вважали однією з найбільш лояльних до Дональда Трампа лідерок, несподівано виступила з різкою критикою президента США. Причиною стали його заяви про нібито пасивну роль союзників по НАТО під час військової кампанії в Афганістані.

Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

Джорджа Мелоні через два дні після слів Трампа в соцмережі X відреагувала та заявила, що італійський уряд був шокований заявами президента США.

"Італійський уряд був шокований, дізнавшись про заяви президента Трампа про те, що союзники по НАТО "відстали" під час операцій в Афганістані. Після терористичних атак 11 вересня 2001 року НАТО вперше і єдиний раз у своїй історії активувало статтю 5. Протягом майже двадцяти років нашої відданості наша країна понесла незаперечну ціну: 53 італійських солдатів загинули та понад 700 отримали поранення", — пише Мелоні.

Мелоні наголосила, що між США та Італією існує "міцна дружба", однак вона вимагає поваги один до одного. Вона назвала слова Трампа "неприйнятними" щодо країн-союзників по НАТО.

Нагадаємо, що раніше Трамп сказав, що США "ніколи не потребували" НАТО, а союзники хоч і направляли війська до Афганістану, але трималися осторонь лінії фронту. Ці слова викликали критики, зокрема на слова Трампа відреагували лідери Великої Британії, Німеччини, Данії та низки інших країн НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп веде подвійну гру з Росією та змусив Путіна сидіти розгубленим у Кремлі.

Також "Коментарі" писали, що США накрила масштабна хвиля протестів. Що сталося і до чого тут Трамп.