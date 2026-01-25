Прем’єрка Італії Мелоні несподівано накинулася на Трампа з різкою критикою

Рубрики
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку в Європі вважали однією з найбільш лояльних до Дональда Трампа лідерок, несподівано виступила з різкою критикою президента США. Причиною стали його заяви про нібито пасивну роль союзників по НАТО під час військової кампанії в Афганістані.
Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел
Джорджа Мелоні через два дні після слів Трампа в соцмережі X відреагувала та заявила, що італійський уряд був шокований заявами президента США.
Мелоні наголосила, що між США та Італією існує "міцна дружба", однак вона вимагає поваги один до одного. Вона назвала слова Трампа "неприйнятними" щодо країн-союзників по НАТО.
Нагадаємо, що раніше Трамп сказав, що США "ніколи не потребували" НАТО, а союзники хоч і направляли війська до Афганістану, але трималися осторонь лінії фронту. Ці слова викликали критики, зокрема на слова Трампа відреагували лідери Великої Британії, Німеччини, Данії та низки інших країн НАТО.
