В Италии предлагают 28 тысяч евро за переезд в деревню

Для тех, кто хочет сменить место жительства и переехать в самый южный регион Италии, есть хорошая новость. Власти Калабрии приглашают туристов и готовы заплатить за их переезд 28 тысяч евро. Правда, есть определенные условия.

Итальянская Калабрия (фото из открытых источников)

Небольшие деревни в регионе Калабрия готовы платить 28 000 евро за переезд в них людей, которые готовы начать здесь свой бизнес или принять предложение о работе. Таким образом местные власти пытаются восстановить достаточное численность населения регионов, которое в последние годы существенно уменьшилась.

Чтобы получить деньги, новые жители региона должны взять на себя обязательство начать малый бизнес или выполнять определенную профессиональную работу, которая актуальна в конкретном населенном пункте. Также кандидаты должны иметь как минимум вид на жительство или гражданство Италии и быть моложе 40 лет, поскольку идея инициативы заключается в том, чтобы привлечь к развитию сел молодежь, которая стремится работать.

Претенденты на выплаты должны быть готовы к переезду в Калабрию в течение 90 дней с момента подачи заявки. Выбрать можно один из поселков, где официально проживает менее 2000 человек. Сейчас доступны села АИЭТУ (Aieta), Чивита (Civita), Альбидона (Albidona), Сан Донато ди Нине (San Donato di Ninea), Каччури (Caccuri), Санта Северина (Santa Severina), Сант'Агата дель Бьянко (Sant`Agata del Bianco), Cамо (Samo), Бова (Bova).

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