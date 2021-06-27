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В каком городе Италии можно купить дом за 1 евро

Еще один город в Италии объявил о распродаже домов за 1 евро: почему так дешево и какие условия ставят перед желающими купить недвижимость

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На юге Италии в регионе Абруццо можно приобрести дом всего за 1 евро (32,66 гривны). Звучит заманчиво, не правда ли? Но какие условия ставят власти города перед желающими приобрести недвижимость?

В каком городе Италии можно купить дом за 1 евро

Дом за 1 евро в Италии (фото из открытых источников)

В итальянской коммуне Пратола-Пелинья, которая расположена в 30 минутах от популярного морского курорта Пескара, объявили распродажу домов по смешной цене. Несколько лет назад мэр города заявил, что необходимо восстанавливать территорию коммуны, которая пострадала от землетрясения.

В регионе сделали перепись всех заброшенных домов и после 1,5 лет поняли, что в Пратола-Пелинье расположено около 600 нежилых зданий. В связи с этим было принято решение продать эти дома за 1 евро. 

Однако желающие купить недвижимость по столь заманчивой цене должны будут выполнить определенные условия. Новым жильцам в течение 3 лет нужно будет полностью восстановить здание. При этом они смогут пользоваться особыми налоговыми льготами и самостоятельно решать, как распоряжаться недвижимостью в дальнейшем: сдавать или же проживать в ней.  

Напомним, что в мае 2021 года распродажу домов устроила деревня Кастильоне-ди-Сицилия, расположенная на Силиции — крупнейшем острове Средиземного моря. Туристам планируют продать 900 домов, цена которых будет зависеть от состояния жилья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в коммуне Рубе (Франция), расположенной возле бельгийской границы, начали распродавать дома по 1 евро. Таким образом власти хотят привлечь внимание новых жителей. Владелец, купивший такую недвижимость, обязан будет сделать в ней ремонт. Согласно договору, он не имеет права продавать приобретенный дом в течение 5 лет. 



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Источник: https://www.idealista.it/news/speciali/reportage/2021/06/21/154514-case-a-1-euro-in-abruzzo-a-pratola-peligna-si-assegnano-gia-i-primi-immobili
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