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В Италии стремительно поднимается в рейтингах политик, поддерживающий Москву

Бывший британский военный атташе в Москве предупреждает: успех ультраправого Роберто Ванначчи способен ударить по поддержке Украины и единству Европы

9 сентября 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Популярность итальянского политика Роберто Ванначчи, известного жесткой критикой поддержки Украины и санкций против России, продолжает расти. По данным The Times, его рейтинг уже превысил 7%, что создает серьезную проблему для премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

В Италии стремительно поднимается в рейтингах политик, поддерживающий Москву

Италия. Фото: из открытых источников

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман, знакомый с Ванначчи по его службе в российской столице, считает, что усиление позиций политика может иметь серьезные последствия для европейской политики. Если Рим начнет менять отношение к Украине, это, по его словам, сыграет на руку Москве и ослабит европейское единство.

Ванначчи, бывший генерал итальянских спецподразделений, ранее выступал за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций против России. Во время работы в Москве он, по словам Формана, открыто симпатизировал российской модели власти и идее сильного руководства.

При этом бывший военный атташе категорически отвергает предположения о том, что Ванначчи может быть агентом России. По его словам, политик скорее руководствовался собственными убеждениями и представлениями о порядке и "сильной руке".

Форман вспоминает, что даже в конце 2021 года, когда Россия стягивала войска к украинской границе, Ванначчи не верил в возможность полномасштабного вторжения. После начала войны его позиция, однако, стала одной из наиболее заметных в Италии среди политиков, выступающих против помощи Киеву.

Европейский совет по международным отношениям ранее называл Ванначчи потенциальным "троянским конем российского влияния". Форман признает его политическую привлекательность и харизму, но считает политика неопытным и уязвимым для критики в вопросах внешней политики, обороны и экономики.

Тем временем рост рейтинга Ванначчи может заставить Мелони искать с ним политический союз, если итальянские выборы принесут серьезное усиление правого лагеря.

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Источник: https://www.thetimes.com/world/europe/article/giorgia-meloni-right-wing-rival-putin-0z9tscxpw
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