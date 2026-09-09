Популярність італійського політика Роберто Ванначчі, відомого жорсткою критикою підтримки України та санкцій проти Росії, продовжує зростати. За даними The Times, його рейтинг перевищив 7%, що створює серйозну проблему для прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Італія. Фото: з відкритих джерел

Колишній британський військовий аташе в Москві Джон Форман, знайомий із Ванначчі за його службою в російській столиці, вважає, що посилення позицій політика може мати серйозні наслідки для європейської політики. Якщо Рим почне змінювати ставлення до України, це, за його словами, зіграє на руку Москві та послабить європейську єдність.

Ванначчі, колишній генерал італійських спецпідрозділів, раніше виступав за припинення військової допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Під час роботи у Москві він, за словами Формана, відкрито симпатизував російській моделі влади та ідеї сильного керівництва.

При цьому колишній військовий аташе категорично відкидає припущення, що Ванначчі може бути агентом Росії. За його словами, політик швидше керувався власними переконаннями та уявленнями про порядок та "сильну руку".

Форман згадує, що навіть наприкінці 2021 року, коли Росія стягувала війська до українського кордону, Ванначчі не вірив у можливість повномасштабного вторгнення. Після початку війни його позиція, однак, стала однією з найпомітніших в Італії серед політиків, які виступають проти допомоги Києву.

Європейська рада з міжнародних відносин раніше називала Ванначчі потенційним "троянським конем російського впливу". Форман визнає його політичну привабливість та харизму, але вважає політика недосвідченим та вразливим для критики у питаннях зовнішньої політики, оборони та економіки.

Тим часом, зростання рейтингу Ванначчі може змусити Мелоні шукати з ним політичний союз, якщо італійські вибори принесуть серйозне посилення правого табору.

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