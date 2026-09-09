logo_ukra

BTC/USD

79142

ETH/USD

2500.67

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Італія В Італії стрімко піднімається в рейтингах політик, який підтримує Москву
commentss НОВИНИ Всі новини

В Італії стрімко піднімається в рейтингах політик, який підтримує Москву

Колишній британський військовий аташе в Москві попереджає: успіх ультраправого Роберто Ванначчі здатний вдарити по підтримці України та єдності Європи

9 вересня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Популярність італійського політика Роберто Ванначчі, відомого жорсткою критикою підтримки України та санкцій проти Росії, продовжує зростати. За даними The Times, його рейтинг перевищив 7%, що створює серйозну проблему для прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

В Італії стрімко піднімається в рейтингах політик, який підтримує Москву

Італія. Фото: з відкритих джерел

Колишній британський військовий аташе в Москві Джон Форман, знайомий із Ванначчі за його службою в російській столиці, вважає, що посилення позицій політика може мати серйозні наслідки для європейської політики. Якщо Рим почне змінювати ставлення до України, це, за його словами, зіграє на руку Москві та послабить європейську єдність.

Ванначчі, колишній генерал італійських спецпідрозділів, раніше виступав за припинення військової допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Під час роботи у Москві він, за словами Формана, відкрито симпатизував російській моделі влади та ідеї сильного керівництва.

При цьому колишній військовий аташе категорично відкидає припущення, що Ванначчі може бути агентом Росії. За його словами, політик швидше керувався власними переконаннями та уявленнями про порядок та "сильну руку".

Форман згадує, що навіть наприкінці 2021 року, коли Росія стягувала війська до українського кордону, Ванначчі не вірив у можливість повномасштабного вторгнення. Після початку війни його позиція, однак, стала однією з найпомітніших в Італії серед політиків, які виступають проти допомоги Києву.

Європейська рада з міжнародних відносин раніше називала Ванначчі потенційним "троянським конем російського впливу". Форман визнає його політичну привабливість та харизму, але вважає політика недосвідченим та вразливим для критики у питаннях зовнішньої політики, оборони та економіки.

Тим часом, зростання рейтингу Ванначчі може змусити Мелоні шукати з ним політичний союз, якщо італійські вибори принесуть серйозне посилення правого табору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Німеччині виставили 3 жорсткі вимоги, які можуть сильно вдарити по Україні: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thetimes.com/world/europe/article/giorgia-meloni-right-wing-rival-putin-0z9tscxpw
Теги:

Новини

Всі новини