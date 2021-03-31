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В Италии ужесточили правила въезда в страну - что изменилось

Многие районы в Италии остаются в "красной" зоне

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Италии изменили правила въезда для иностранцев из стран Европейского союза. Об этом сообщила информационная служба BBC.

В Италии ужесточили правила въезда в страну - что изменилось

Правила въезда в Италию: правительство усилило требования к туристам. Фото: cdnimg.rg.ru

Теперь, чтобы попасть в Италию туристам с ЕС придется пробыть на самоизоляции 5 дней. Карантин будет обязательным для всех, даже для людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус.

Ужесточение правил въезда произошло из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Италии и странах ЕС.

Ранее обязательный карантин должны были проходить только те, кто прибыл из стран, не входящих в состав Европейского Союза.

Стоит отметить, что многие районы в Италии остаются в "красной" зоне. Уже с субботы в стране планируют ввести "пасхальный локдаун".

Италия не единственная страна, где ужесточили правила въезда. Великобритания пока совсем не пускает к себе путешественников. В Польше необходимо предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19 сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть в них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения. Тем не менее они могут избежать изоляции, если сделают тест по приезду в Польшу за собственные средства.

Напомним, что в США разрабатывают собственные "паспорта вакцинации". Над их созданием работают администрация президента вместе с частными компаниями. Какими будут документы, сколько будут стоить и почему возникла необходимость их создавать, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украину должна поступить партия вакцины Pfizer. Когда это произойдет, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-56576657
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