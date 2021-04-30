logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии задержали боевика из ОРДЛО: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии задержали боевика из ОРДЛО: что известно

Воевавший на стороне российских оккупантов 50-летний итальянец ранее работал полицейским в родной стране

30 апреля 2021, 18:00
Автор:

Вечканова Елена

После разжигания войны на территории Донбассе Россия не гнушается привлекать к противостоянию представителей других стран. Иногда ими оказываются даже выходцы из европейских стран. По информации, поступившей из Министерства внутренних дел, в Италии был задержан один из экс-участников войны против Украины.

В Италии задержали боевика из ОРДЛО: что известно

Боевиком "ДНР" оказался 50-летний итальянец. Фото из открытых источников

Сообщается, что бывшему итальянскому полицейскому исполнилось 50 лет. Правоохранительные органы подозревали его в возможном пособничестве российским боевикам на Донбассе еще с 2015 года. 

Впрочем, в первый раз итальянцу удалось избежать наказания — якобы он не открывал огонь в сторону украинской армии, а поэтому не может быть обвинен в террористических действиях.

И вот, спустя несколько лет, к жителю итальянского города Кальяри снова пришли с проверками. Все потому, что при тщательной проверке у мужчины был обнаружен счет с денежными поступлениями от боевиков так называемой "Донецкой народной республики". 

Более того — во время обысков правоохранители обнаружили некоторые медиа-материалы, которые подтверждают активное участие задержанного в войне против Украины. 

Представители отдела общих расследований и спецопераций занимаются дальнейшим расследованием. 

Выслеживание боевика из ОРДЛО прошло при полном содействии уполномоченных украинских представительств. Сотрудники МВД предоставляли итальянской стороне многие документальные свидетельства, которые помогли иностранным полицейским организовать спецоперацию. Она прошла под кодовым названием "Одинокий волк" ("Lone Wolf"). 

Еще раз напомним, что задержанный итальянец является жителем города Кальяри. Это главный населенный пункт на итальянском острове Сардиния, являющийся его административным центром. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ДНР" одобрили принудительную "национализацию" пустующего жилья. Подробности — в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/za-zvernennyam-arsena-avakova-ta-materialami-mvs-italiiska-policiya-zatrimala-prorosiiskogo-separatista-yakii-voyuvav-na-donbasi
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ