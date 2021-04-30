В Италии задержали боевика из ОРДЛО: что известно

После разжигания войны на территории Донбассе Россия не гнушается привлекать к противостоянию представителей других стран. Иногда ими оказываются даже выходцы из европейских стран. По информации, поступившей из Министерства внутренних дел, в Италии был задержан один из экс-участников войны против Украины.



Боевиком "ДНР" оказался 50-летний итальянец. Фото из открытых источников

Сообщается, что бывшему итальянскому полицейскому исполнилось 50 лет. Правоохранительные органы подозревали его в возможном пособничестве российским боевикам на Донбассе еще с 2015 года.

Впрочем, в первый раз итальянцу удалось избежать наказания — якобы он не открывал огонь в сторону украинской армии, а поэтому не может быть обвинен в террористических действиях.

И вот, спустя несколько лет, к жителю итальянского города Кальяри снова пришли с проверками. Все потому, что при тщательной проверке у мужчины был обнаружен счет с денежными поступлениями от боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Более того — во время обысков правоохранители обнаружили некоторые медиа-материалы, которые подтверждают активное участие задержанного в войне против Украины.

Представители отдела общих расследований и спецопераций занимаются дальнейшим расследованием.

Выслеживание боевика из ОРДЛО прошло при полном содействии уполномоченных украинских представительств. Сотрудники МВД предоставляли итальянской стороне многие документальные свидетельства, которые помогли иностранным полицейским организовать спецоперацию. Она прошла под кодовым названием "Одинокий волк" ("Lone Wolf").

Еще раз напомним, что задержанный итальянец является жителем города Кальяри. Это главный населенный пункт на итальянском острове Сардиния, являющийся его административным центром.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ДНР" одобрили принудительную "национализацию" пустующего жилья. Подробности — в нашем материале.

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