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В Риме огонь охватил казарму карабинеров: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В казарме карабинеров Tor di Quinto во время пожара пострадал человек

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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В Италии произошел масштабный пожар. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Риме огонь охватил казарму карабинеров: есть пострадавшие (ВИДЕО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 15 декабря, в городе Рим. В казарме карабинеров Tor di Quinto произошло возгорание. Огонь начал быстро распространятся и окутал большую часть здания. 

Сообщается, что возгорание началось в одном из флигелей казармы, который использовался как гостевой дом. На место событий незамедлительно прибыли сотрудники пожарной службы. 

Карабинеры покинули здание, однако один из них получил ранения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. 

Правоохранители оцепили район и управляют движением в целях безопасности.  На данный момент устанавливается причина пожара. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Гонконге произошел пожар в высотном здании Всемирного торгового центра. Огонь возник на нижних этажах и начал быстро распространятся. Вскоре пламя охватило строительные леса. В результате происшествия пострадали несколько граждан. Они были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, многие люди были заблокированы на крыше небоскрёба. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТПНеподалёку от города Листер школьный автобус врезался в грузовик, который стоял на обочине. В этот момент рабочие занимались техобслуживанием проводов. В результате аварии погиб малолетний ребёнок. Кроме того, еще один школьник получил серьезные ранения головы и был госпитализирован. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать заход солнца, который помешал обзору водителя автобуса.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4427852-v-ryme-zahorelas-kazarma-karabynerov
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