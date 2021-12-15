В Риме огонь охватил казарму карабинеров: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Италии произошел масштабный пожар. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 15 декабря, в городе Рим. В казарме карабинеров Tor di Quinto произошло возгорание. Огонь начал быстро распространятся и окутал большую часть здания.

Сообщается, что возгорание началось в одном из флигелей казармы, который использовался как гостевой дом. На место событий незамедлительно прибыли сотрудники пожарной службы.

Карабинеры покинули здание, однако один из них получил ранения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранители оцепили район и управляют движением в целях безопасности. На данный момент устанавливается причина пожара.

Всемирного торгового центра. Огонь возник на нижних этажах и начал быстро распространятся. Вскоре пламя охватило строительные леса. В результате происшествия пострадали несколько граждан. Они были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, многие люди были заблокированы на крыше небоскрёба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Гонконге произошел пожар в высотном здании

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