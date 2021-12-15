В Гонконге произошел пожар в небоскребе: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Гонконге произошел пожар в небоскребе. Об этом пишет издание Корреспондент.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 15 декабря, в гонконгском районе Козуэй-Бей. В 38-этаэном здании Всемирного торгового центра произошло возгорание. Сообщается, что оно образовалось в электрощитовой, которая расположена на нижнем этаже. После этого пламя распространилось на строительные леса.

Из-за инцидента несколько сотен граждан оказались заблокированными на крыше торгового центра. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Большая часть из них нуждалась в госпитализации. В настоящее время пострадавших уже доставили в медицинские учреждения.

Отмечается, что работу сотрудникам пожарной службы усложнил ремонт, что проводился в здании. Из-за этого несколько эскалаторов работали только в одном направлении, а магазины на третьем этаже были закрыты.

На месте событий был развернут пункт для оказания помощи потерпевшим.

В Сети появляются видео с места событий.

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