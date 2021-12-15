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В Гонконге произошел пожар в небоскребе: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Китае сотни граждан оказались заблокированными на крыше торгового центра

сегодня, 13:40
Автор:

Денис Подставной
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В Гонконге произошел пожар в небоскребе. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Гонконге произошел пожар в небоскребе: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 15 декабря, в гонконгском районе Козуэй-Бей. В 38-этаэном здании Всемирного торгового центра произошло возгорание. Сообщается, что оно образовалось в электрощитовой, которая расположена на нижнем этаже. После этого пламя распространилось на строительные леса.

Из-за инцидента несколько сотен граждан оказались заблокированными на крыше торгового центра. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Большая часть из них нуждалась в госпитализации. В настоящее время пострадавших уже доставили в медицинские учреждения. 

Отмечается, что работу сотрудникам пожарной службы усложнил ремонт, что проводился в здании. Из-за этого несколько эскалаторов работали только в одном направлении, а магазины на третьем этаже были закрыты. 

На месте событий был развернут пункт для оказания помощи потерпевшим. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии активизировался вулкан. Этна выбросила из своего жерла огромный столб пепла. Его высота достигала пяти километров. Из-за вулканической активности была приостановлена работа аэропорта, который находится неподалёку. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в аэропорту в колумбийском городе Кукута прогремело несколько взрывов. Из-за одного из них погибли двое силовиков. Они занимались обследованием территории на предмет взрывоопасных предметов. Сообщается, что бомба находилась в чемодане. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4427676-v-honkonhe-horyt-neboskreb-sotny-luidei-v-lovushke
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