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В Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТП: погиб пятилетний ребёнок (ФОТО)

Неподалёку от канадского города Листер школьный автобус врезался в грузовик, который стоял на обочине

сегодня, 17:23
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом пишет издание CBC. 

В Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТП: погиб пятилетний ребёнок (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, известно инцидент произошел в канадской провинции Квебек. Сообщается, что неподалёку от города Листер школьный автобус врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль с вышкой. В момент ДТП несколько рабочих выполняли работы по техническому обслуживанию проводов. 

В результате происшествия погиб один ребёнок. Погибшему было пять лет. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили несколько человек. 10-летний ученик школы был доставлен в больницу с серьезными травмами головы. Водителю автобуса была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. 

Согласно предварительным данным, причиной ДТП могло стать заходящее солнце, которое повлияло на обзор водителя. По данному факту начато расследование. 

В Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТП: погиб пятилетний ребёнок (ФОТО) - фото 2

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Гонконге произошел пожар в небоскребе. Возгорание возникло на нижнем этаже здания. Во время пожара пострадали несколько человек. Многие граждане оказались заблокированы на крыше. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Работа сотрудников пожарной службы усложнена ремонтом, который проводился в здании. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии началось извержение вулкана Этна. Во время него в воздух было выброшено огромное количество пепла. Из-за этого в городе Катания была временно прекращена работа аэропорта. Согласно информации в СМИ, столб вулканического пепла достигает высоты в пять километров над уровнем моря. 


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Источник: https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/truck-collides-quebec-school-bus-lyster-1.6285942
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