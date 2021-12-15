В Канаде школьный автобус попал в серьезное ДТП: погиб пятилетний ребёнок (ФОТО)

В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком. Об этом пишет издание CBC.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, известно инцидент произошел в канадской провинции Квебек. Сообщается, что неподалёку от города Листер школьный автобус врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль с вышкой. В момент ДТП несколько рабочих выполняли работы по техническому обслуживанию проводов.

В результате происшествия погиб один ребёнок. Погибшему было пять лет. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили несколько человек. 10-летний ученик школы был доставлен в больницу с серьезными травмами головы. Водителю автобуса была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП могло стать заходящее солнце, которое повлияло на обзор водителя. По данному факту начато расследование.





Фото: cbc.ca

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