В сети распространили ИИ-дипфейки с Мелони деликатного характера (ФОТО)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о распространении в интернете фейковых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о дипфейках деликатного характера, которые, по ее словам, могут вводить в заблуждение и представляют серьезную угрозу для общества.

Джорджа Мэлони на платформе X сообщила, что в соцсетях активно распространяются поддельные фото, которые выдают за настоящие. Она отметила, что эти изображения служат примером опасного использования современных технологий для манипуляций и атак на репутацию.

"Я должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере, в добавленном случае, также меня существенно улучшил. Но факт остается фактом: лишь бы атаковать и придумывать ложь, сейчас используют действительно что угодно. Вопрос, однако, выходит за пределы меня. Дипфейки — это опасный инструмент, потому что они могут обманывать, манипулировать и поражать кого-либо", — пишет Мелони.

По ее словам, она может себя оградить от таких дипфейков, однако многие другие люди не способны на это. Мелони утверждает, что должно действовать всегда правило проверки перед тем, как распространить недостоверную информацию: "Ибо сегодня это случается со мной, а завтра может произойти с кем-либо".

Часть депутатов в Италии выразила поддержку Мелони и призвала усилить законодательную защиту от онлайн-манипуляций, особенно в тех случаях, когда мишенью становятся публичные лица.

