Соловйов в істериці та з лайкою накинувся на Мелоні: прем'єр-міністерка Італії різко відповіла

Російський пропагандист Володимир Соловйов використав нецензурну лексику та персональні образи на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджію Мелоні. Італійська лідерка відреагувала на заяви головного рупора Кремля.

Фото з відкритих джерел

Під час одного з ефірів Соловйов назвав Мелоні образливими словами, а також звинуватив її у "зраді виборців" і зміні політичної позиції після приходу до влади. Російський пропагандист чергував свою промову італійськими словами називаючи лідерку країни "сертифікованою ідіоткою", "puta" (повією), "поганою бабкою" та "ганьбою людства".

"Мелоні — фашистська тварина, яка зрадила своїх виборців, адже вона йшла на вибори з абсолютно іншими гаслами. Зрада — це її друге ім’я: вона також зрадила президента США Дональда Трампа, якому раніше присягала на вірність", — сказав Соловйов.

Джорджа Мелоні відповіла без прямої згадки імені Соловйова, однак її заява очевидно стосувалася саме російського пропагандиста.

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. Ми, на відміну від інших, не маємо ниток, не маємо господарів і не виконуємо наказів. У нас залишається лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, незважаючи на пропагандистів з усіх куточків світу", — написала Мелоні.

Додатково на інцидент відреагувало італійське Міністерство закордонних справ. Глава МЗС Антоніо Таяні повідомив, що до відомства був викликаний російський посол Алєксєй Парамонов. Йому висловили офіційний протест через публічні образи на адресу глави уряду.

